Odmotalo se klupko jednog lajka Dalije Orešković: 'Pravo smeće je ono što vidimo u eteru'

Politička prepucavanja oko “lajka razdora” saborske zastupnice Dalije Orešković ne jenjavaju. Nakon što je na Facebooku označila sa "sviđa mi se" komentar u kojem se francuski dragovoljac Domovinskog rata Jean-Michel Nicolier naziva “plaćenikom”, iz HDZ-a stižu nove osude, ali i optužbe da je Orešković njihovog zastupnika Antu Deura u Saboru nazvala “smećem”. Ljevica, s druge strane, tvrdi da je riječ o linču i pokušaju političke diskreditacije.

Orešković je prije dva mjeseca objavila pohvalnu objavu o legendarnom pilotu Rudolfu Perešinu. No, najviše reakcija izazvao je njezin lajk na komentar jednog pratitelja u kojem se uspoređuje Perešin s “plaćenikom poput Jean Michela”.

Na pitanje novinara slaže li se s tvrdnjom da je Nicolier bio plaćenik, Orešković je odgovorila: “Ne. Meni je žao što se ime jednog čovjeka zbog prljavih političkih obračuna spominje u javnosti.”

"Taj komentar je bila poruka, između ostalog poruka politici, i molba čovjeka koji se predstavio kao branitelj - da njegovu poruku prenesem u Hrvatskom saboru. To je poruka koja govori o dvostrukom tretmanu hrvatskih branitelja, govori o marginalizaciji svih onih koji nisu dio HDZ-ove mašinerije", kazala je Orešković.

HDZ: To je mržnja prema braniteljima

Reakcije iz redova HDZ-a bile su oštre. Saborski zastupnik Ante Deur, sam branitelj Vukovara, izjavio je: “Kao čovjek koji je branio Vukovar, jako sam potresen. Lajkati tako nešto po meni je još opasnije jer je podmuklo i opasno.”

Njegov stranački kolega Tomislav Zadro, sin legendarnog Blage Zadre, poručio je: “Zvati Jean Michela plaćenikom uvreda je za Domovinski rat. Plaćenikom su ga zvali oni koji su ga zvjerski mučili i ubili. Hrvatska je sagrađena na žrtvi ljudi poput njega.”

HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar odbacuje objašnjenje Orešković: “To je krajnje licemjerno objašnjenje. Svi smo vidjeli da je lajkala komentar u kojem se Nicoliera naziva plaćenikom. Istina je jednostavna i jasna.”

S druge strane političkog spektra, ljevica brani Orešković i odbacuje optužbe. Arsen Bauk podsjetio je da je bivši predsjednik Ivo Josipović 2011. uručio majci Jeana Michela Nicoliera Orden za hrabrost: “Jean Michel je junak Domovinskog rata i nema mjesta bilo kakvom nazivanju njega plaćenikom.”

Sandra Benčić istaknula je da je Orešković više puta jasno rekla kako Nicoliera ne smatra plaćenikom te da želi mir njegovoj obitelji.

Nova optužba: 'Nazvala me smećem'

Sukob se dodatno rasplamsao nakon što je Deur optužio Orešković da ga je u saborskom kafiću nazvala “smećem”. “Prolazeći pokraj mene iz čista mira, rekla mi je da sam smeće. To pokazuje kolika bol u toj ženi postoji,” izjavio je Deur.

Orešković nije željela izravno odgovoriti na pitanje je li to istina: “Neću odgovoriti na to pitanje jer bih mogla reći puno više. Pravo smeće je ono što vidimo u eteru, smeće koje prijeti i ugrožava.”

Ugroženom se zbog govora mržnje osjeća Orešković jer ovaj lajk pokazao je novi razdor i prljavštinu na političkoj sceni.