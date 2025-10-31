Politička oluja zbog 'lajka’: HDZ želi osudu, a Benčić traži da se prestane s linčom

Na poziv HDZ-a ljevici da se izjasni o lajku Dalije Orešković na komentar na Facebook-u u kojem se Jean-Michela Nicoliera naziva plaćenikom, SDP-ov Arsen Bauk kazao je da se neće pridružiti osudama, dok je Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila da HDZ tako Orešković izlaže linču.

Arsen Bauk iz SDP-a, stranke na čijoj je listi Orešković osvojila saborski mandat, kazao je da se jučer ogradila od interpretacije onoga što je lajkala.

"Predsjednik Ivo Josipović 2011. godine majci Jean-Michel Nicoliera uručio orden za hrabrost i, što se toga tiče, on je junak Domovinskog rata i doista nema nikakvog mjesta nazivati ga plaćenikom", ustvrdio je.

Prekomjeran napad

Upitan je li Orešković ispravno postupila što je lajkala taj status na Facebook-u, rekao je da on ne bi lajkao da mu je to netko napisao na statusu. No, ističe, količina napada na nju zbog toga je ipak malo prekomjerna u odnosu na učinjeno, iako, dodaje, nije ni ona nježna prema drugima.

"Neću se pridružiti onima koji je osuđuju, mogu samo reći da ja to ne bih lajkao upravo zbog ovih interpretacija. Čim već dva dana mora objašnjavati što je mislila, to je dovoljan indikator da bi joj život možda bio lakši da to nije napravila", mišljenja je Bauk.

Sandra Benčić (Možemo!) poručila je da je jako loše, nedostojanstveno i uvredljivo prema svim žrtvama Domovinskog rata kada se na bilo koji način u bilo kojem kontekstu pitanje pronalaska žrtava Domovinskog rata koristi za politički obračun s protivnicima.

Konsenzus oko Domovinskog rata

"Dalija Orešković je više puta rekla da Jean-Michel Nicoliera ne smatra plaćenikom i da želi da njegova obitelj ima mir. HDZ je danas, koristio neki lajk, neku interpretaciju da bi na pitanju na kojem apsolutno ne postoji politički razdor, nikada nije niti smije postojati, skupljao političke poene. To čine preko ljudi koji još nisu našli svoje najmilije i to je za mene apsolutno neprihvatljivo", ustvrdila je.

Postoji konsenzus da je pronalazak ubijenih i nestalih u Domovinskom ratu najvažnije pitanje koje Hrvatska treba riješiti, a Orešković se s time ne samo služila nego i puno puta govorila o potrebi da se nestali nađu, istaknula je.

"Koristiti to pitanje da bi se prema njoj doslovno radio linč nije dostojanstveno, nije u redu i nije u skladu s trenutkom niti tjednom u kojem smo pronašli četiri nestala branitelja i time dali nadu svima onima koji još traže svoje najmilije da će i oni dočekati taj dan", poručila je Benčić.

"Pozivam sve zastupnike, pogotovo iz HDZ-a, ima milijun pitanja oko kojih se ne slažemo, oko kojih se možemo prozivati i napadati, ali nemojte to raditi preko tragičnih sudbina onih koji traže svoje najmilije i oko pitanja oko kojih ne postoji razdor", pozvala je Benčić poručivši da ovim prijeporima ne daju mir obiteljima stradalnika.

