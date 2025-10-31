Hrvati odgovorili tko je trenutačno najbolji u HNL-u: 'Draži mi je Dinamo, ali...'

U subotu se igra derbi. Nogometaši Dinama u 12. kolu Supersport HNL-a na Maksimiru dočekuju Rijeku. Nakon šokantnog poraza od Vukovara Modri su ostali bez još tri igrača. Luka Stojković, Moris Valinčić i Miha Zajc neće biti na raspolaganju treneru Kovačeviću.

Od prije nema nekoliko igrača, pa je momčadi kao pojačanje priključen Noa Mikić. Rijeka motivirana dolazi na Maksimir nakon prvenstvene pobjede nad Osijekom i europskom protiv Sparte iz Praga.

"Rijeka je možda i u boljoj formi nego što smo mi trenutno, ali u derbijima se neće gledati puno forma. Cijenimo ih i poštujemo. Vidimo da se kod njih sve okreće oko Fruka. On je tamo najkvalitetniji igrač, uz ostale sve kvalitetnije igrače. U dobroj su formi, ali mi ćemo htjeti od prve minute se iskupiti za poraz protiv Vukovara i pred svojom publikom dati sve od sebe da se na kraju veselimo", kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Bijeli u Koprivnici nakon četiri uzastopne pobjede

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju kod Slaven Belupa. Bijeli u Koprivnicu odlaze nakon četiri uzastopne pobjede te kao vodeća momčad s tri boda prednosti nad drugim Dinamom. Marko Livaja koji trenira odvojeno od ostatka momčadi neće biti spreman. Zbog žutih kartona nema ni veznjaka u sjajnoj formi Rokasa Pukštasa.

"Oni su motivirani za pobjedu kao i mi. Naravno da svi žele dočekati Hajduk kod kuće i to je veliki dan za sve. Moramo biti spremni svaki put za ovakav scenarij. Slaven je momčad koja ima talent i kvalitetu te mnogo igrača koji mogu zabiti. Nisam uplašen, ne bojim se nikoga, ali sam malo oprezan zbog nekih njihovih igrača", kazao je strateg prvoplasiranih Gonzalo Garcia.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas tko ove sezone u prvenstvu izgleda bolje na terenu - Dinamo ili Hajduk?

Evo nekih odgovora: "Dinamovac sam, ali Dinamo nema igru, ali ima rezultate, dok Hajduk ove godine igra puno bolji nogomet nego prijašnjih sezona", piše Vedran Udovcic.

Ivan Marčec kaže: "Draži mi je Dinamo, ali Hajduk trenutačno izgleda bolje."

"Navijač sam Hajduka, ali ni jedni ni drugi ne igraju bajno. Ipak je Dinamo kvalitetnija momčad", iskrena je Lidija Novak. Vatroslav Stojanović piše: "Dinamo ima 30 igrača, ali nema kvalitetu da igra na 3 fronte."