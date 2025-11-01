U padu šećera Rinčić je prekršila zakon! Šprajc: 'Ne tražimo dlaku u jajetu, tražimo svoju čokoladu'

PLJAČKA STOLJEĆA U RIJECI /

Vjerojatno ste već čuli za golemu pljačku koja se dogodila tijekom prošlog tjedna, svjetski mediji već je opisuju kao pljačku stoljeća, ali više od same vrijednosti ukradene robe zapanjuje drskost i nonšalancija pljačkaša koji su u samo nekoliko minuta, usred bijelog dana i uobičajenih radnih aktivnosti počinili ovo zlodjelo.

Policija je odmah intervenirala, pregledane su video snimke nadzora, pljačkaši su identificirani, ali nažalost ukradena dragocjenost još uvijek nije pronađena.

U riječkoj Gradskoj upravi više djelatnika je premještalo namještaj izvan radnog vremena, a onda je jedan od njih iskoristio priliku, uzeo čokoladu sa stola jedne zaposlenice i spremio je u džep. Navodno je čokolada već bila načeta.

"Znači posjedujemo snimke na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep. Tražila sam ispriku, ja ispriku nisam dobila. Mislim da je otuđeno nešto sa stola u prostoriji u kojoj boravim. Stvar je zaista o predmetu zanemarive vrijednosti, ali isto tako treba reći da ovdje nije pitanje čokolade, nego pitanje povjerenja", kaže gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Da, ovo nije banalan slučaj kako ga neki žele prikazati ovo je slučaj koji je ozbiljno narušio povjerenje u riječkoj gradskoj upravi. A ako je palo povjerenje u gradskoj upravi to bi lako moglo dovesti i do pada gradskog poglavarstva, a onda i do pada Gradskog vijeća, a po sistemu domina tj. bajadera lako bi onda mogla pasti i Vlada. A nedostatak čokolade lako može dovesti i do pada šećera, posljedice mogu biti smrtonosne.

Nije ni čudo da su se onda za taj slučaj odmah zainteresirali i u Ministarstvu unutarnjih poslova. "A doslovno su nas jutros zvali iz MUP-a i provjeravali jesmo li prijavili krađu", kaže Rinčić.

Zašto se zapravo bavimo ovom glupom temom. Zašto se njome bavi gđa Rinčić to je jasno, gradi žena povjerenje u gradskoj upravi, ali evo zašto je nama zanimljiva... Jer je u svom pravedničkom žaru gđa Rinčić prekršila zakon i to mnogo više nego opaki kradljivac čokolade. Podsjetimo na izjavu Rinčić.

"Posjedujemo snimku na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep", kazala je.

E, vidite, to što je naša Erin Rinčić Brockovich vidjela snimku na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep je zapravo dosta ozbiljno kršenje zakona jer neovlaštene osobe ne smiju pregledavati snimke video nadzora bez prijave policiji. Naime, stručnjaci za zaštitu osobnih podataka ističu kako bez prijave policiji ne postoji pravni temelj za pregledavanje takvih snimki. A kako ste čuli prijave policiji nije bilo.

U suprotnom bi svaki poslodavac pod izgovorom da mu je netko ukrao čokoladicu ili bombon mogao pregledavati snimke nadzornih kamera i koristiti kako mu se hoće.

To je prva prekršajna prijava koju je u ovom slučaju zaslužila gđa Rinčić, a drugu bi joj mogla poslati inspekcija zaštite na radu. Naime, njezina istraga je pokazala kako je čokoladicu ukrao zaposlenik Gradske uprave koji je izvan radnog vremena prenosio namještaj. E, sad nekako sumnjamo da bi inspekcija rada u pravilnicima gradske uprave pronašla radno mjesto - premještač namještaja, premda se svaka nova vlast uglavnom time bavi pa ga možda ne bi bilo naodmet i otvoriti, a kamoli da su zaposlenici gradske uprave to dužni činiti nakon radnog vremena.

Sad će netko reći da tražimo dlaku u jajetu, ali nije točno. Kao i gđa Rinčić mi samo tražimo svoju čokoladicu. A evo, tu je.