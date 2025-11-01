Bolne ispovijesti Zagrepčana: 'Nešto najteže što možete doživjeti, rasplakat ću se'

'STRAŠNO, ŠOK...' /

Blagdan je Svih Svetih - dan kada se prisjećamo svojih najmilijih koji više nisu s nama. Uz svijeće i cvijeće - građani od ranog jutra obilaze grobove diljem zemlje.I svatko od njih čuva posebne uspomene na one koji su im najviše značili.

Neki dani posebno su teški, a neke boli nikada ne prestaju ma koliko vremena prošlo.

Bojan Ivančević, Zagreb: "Bez supruge sam ostao prije 15 godina, bez majke prije sedam. To je nešto najteže što možete doživjeti, nemojte me krivo shvatiti ja ću se sada rasplakati. Imam previše godina koje su bile preteške tijekom života."

U nekoj drukčijoj, ljepšoj i lakšoj priči njezina unuka sada bi imala 14 godina.

Katarina Babić, Zagreb: "Ona se trebala roditi za par dana, a to je bilo 2011. Strašno, šok veliki, neprežaljenost. Ne znam gdje bi nam bila sreća da nam se to nije dogodilo. A onda opet kad čovjek gleda - vrati se na vjeru i valjda ćemo jednog dana se sresti. Eto, to nas drži. Teško mi je pričati."

Puni emocija i puni poštovanja građani na grobljima diljem zemlje. Svatko od njih čuva posebnu uspomenu.