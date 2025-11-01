Emotivna ispovijest: 'Koliko je života upropastio ovaj režim, moramo izaći iz ludila'

Godina je dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu pri čemu je poginulo 16 ljudi, a u Novi Sad su stigle stotine tisuća ljudi odati počast. Nadstrešnica je, podsjećamo, bila obnovljena, a građani su nakon tragedije predvođeni studentima krenuli u prosvjede i blokade tražeći kažnjavanje odgovornih, pravednije društvo i kraj Vučićeva režima.

Danas je održano 16 minuta šutnje za 16 žrtava.

Točno u 11 sati i 52 minute ispred Željezničke stanice u Novom sadu počeo je komemorativni skup, a građani su se simbolično okupili na 16 lokacija. Današnji dan ujedno je i simbol bunta i vala prosvjeda i blokada koje su krenule odmah nakon tragedije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć se ispričao zbog svojih ranijih izjava o studentima, prosvjednicima i drugim ljudima s kojima se politički ne slaže. No, njegovu ispriku s figom u džepu dok je režim otežavao ljudima probijanje do Novog sada, prosvjednici ne prihvaćaju. U čast žrtvama Srbi su danas stajali i na autocestama punih 16 minuta.

Kako dalje?

Što je postignuto u godinu dana prosvjeda, koje je rješenje za demokraciju u Srbiji i kako do pravednijeg društva - sve su to pitanja na koja je ekskluzivno za RTL Danas odgovorio srpski intelektualac Stevan Filipović, filmski režiser i profesor na beogradskoj Akademiji dramskih umjetnosti. Javio nam se s okupljanja i odavanja počasti žrtvama u Novom Sadu i podijelio svoje dojmove u ovom za mnoge emotivnom danu.

Istaknuo je da je prošlo godinu dana od pada nadstrešnice, ali pravda nije postignuta, niti je razotkriveno zašto se tragedija dogodila i do koga vodi "lanac korupcije" koji je doveo do nje. "Današnji dan treba proći u toj emociji, upravo je svirala pjesma koja nas je sve razvalila. Teško se sastaviti nakon toga jer shvatite da se tih 16 života neće vratiti. Razmislite o tome koliko drugih života je ovaj režim zu 13 godina upropastio i koliko drugih stvari se neće vratiti", ističe.

Filipović apelira da je zadatak tamošnjih građana, i moralna obaveza prema svim žrtvama, da nađu rješenje i da država izađe iz krize i "ludila", kako je nazvao trenutačno stanje, te da se "radikalni režim Vučića i SNS-a" vrati u prošlost. "Ili u Haag ili gdje im je već mjesto. A da Srbija krene drugim, normalnijim putem, a to je ono što su studenti lijepo definirali u svoja četiri zahtjeva", poručuje sa skupa.

Među njima se ističu želja za transparentnošću i pravdom.

