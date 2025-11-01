Zagreb na poseban način dao podršku studentima u Srbiji: Pogledajte prizore ispred srpske ambasade

Novi Sad obilježava godinu dana od urušavanja nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi.

Skup su organizirali studenti u blokadi novosadskog sveučilišta, a pridružili su im se kolege iz cijele države, kao i brojni građani.

Okupljanje je započelo u 10 sati na 16 lokacija diljem grada nakon kojeg su se uputili prema Željezničkom kolodvoru će se tijekom dana održavati program posvećen stradalima 1. studenoga, piše Nova.rs.

Srbijanski javni servis ignorira komemoraciju

12.20 Javni servis Srbije (RTS) ignorira komemoraciju u Novom Sadu pa se umjesto prijenosa do sada najvećeg okupljanja, puštaju stari filmovi i koncerti, piše Nova.rs

Budući da je u Srbiji danas Dan žalosti, RTS 1 je na program stavio filmove s glumcem Draganom Nikolićem. Na drugom programu (RTS 2) gledatelji su mogli pratiti program posvećen pokojnom glumcu Ljubi Tadiću, dok je na Radio-televiziji Vojvodine (RTV 1) prikazan koncert komorne glazbe.

Na prosvjedu u Zagrebu i srbijanski studenti u egzilu

12.05 Prosvjednicima u Zagrebu pridružilo se i četvero studenata iz Srbije koji su optuženi za za rušenje ustavnog poretka. Oni su jedni od sedmero pripadnika skupine STAV, od koje je krenuo val prosvjeda u Srbiji, a zbog optužnice su već mjesecima u egzilu u Hrvatskoj.

16 minuta šutnje

11.52 Diljem Srbije, kao i u Zagrebu, započelo je 16 minuta šutnje za 16 žrtava koje su poginule zbog pada nadstrešnice.

Šutnji su se pridružili i građani Srbije koji su se u tom trenutku zatekli na autoputu.

Okupljanje u Zagrebu

11.30 Ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Zagrebu danas je obilježena prva godišnjica tragedije koja se dogodila 1. studenoga prošle godine u Novom Sadu, kada je u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru život izgubilo 16 osoba.

Pod nazivom "Jedna godina, nula odgovornosti" prosvjed su organizirali studenti zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, želeći podsjetiti na žrtve i na, kako ističu, izostanak odgovornosti za nesreću koja je potresla cijelu regiju.

Uzduž ulice u kojoj se nalazi srbijansko veleposlanstvo okupilo se oko 150 ljudi – uz studente, došli su i građani, umirovljenici te obitelji s djecom. U tišini su stajali s plakatima na kojima su ispisana imena poginulih, odajući počast stradalima.

Hrvatska javnost i danas s posebnom tugom i suosjećanjem gleda prema Novom Sadu, gdje je tragedija od prije godinu dana ostavila dubok trag i podsjetila koliko je važno tražiti istinu i odgovornost.

Ponovno potvđena optužnica za pad nadstrešnice

11.25 Viši sud u Beogradu ponovno je potvrdio optužnicu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužiteljstva (VJT) u Beogradu protiv menadžera Infrastrukture Željeznica Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled željezničkog kolodvora u Novom Sadu, piše Nova.rs.

Navodi se da je optužnica podignuta zbog opravdane sumnje da su njihovi propusti doprinijeli te da su oni izravno povezani s tragedijom.

Okupljanje u Novom Sadu započelo još jučer

11.20 Srbijanski studenti, koji su danima pješačili iz drugih gradova, noćas su stigli u Novi Sad gdje ih je dočekalo mnoštvo građana. Šetnja do kolodvora protekla je u potpunoj tišini, a ispred mjesta stradavanja održano je 16 minuta šutnje. Jedan je student iz Novog Pazara svima okupljenima priredio iznenađenje kada je zaprosio svoju djevojku.

