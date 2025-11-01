Danima pješačili do Novog Sada: Na Mostu slobode student kleknuo i zaprosio djevojku!

Godinu dana prošlo je od stravične tragedije u Srbiji u kojoj je zbog pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi.

Srbijanski studenti, koji su danima pješačili iz drugih gradova, noćas su stigli u Novi Sad gdje ih je dočekalo mnoštvo građana.

Kolona iz zapadne Srbije, koju su predvodili traktoristi, krenula je sedam dana ranije iz Čačka, a u međuvremenu su im se pridružili studenti iz ostalih gradova.

Najbrojnija skupina stigla je iz Beograda u kojoj se skupilo više od 4000 pješaka koju su predvodili bajkeri.

Studenti iz Novog Sada svojim su kolegama iz drugih gradova pri dolasku predali ključeve grada te su razmijenili sveučilišne zastave.

Nakon dočeka i okupljanja, šetači i biciklisti krenuli su zajedno prema Željezničkom kolodvoru gdje su zapalili svijeće i položili 16 vijenaca u spomen na 16 žrtava.

Šetnja do kolodvora protekla je u potpunoj tišini, a ispred mjesta stradavanja održano je 16 minuta šutnje.

Brojni građani Novog Sada omogućili su smještaj studentima iz ostalih gradova, dok je dio prosvjednika spavao pod vedrim nebom.

Očekuje se da će do početka komemorativnog skupa pristići još ljudi, bez obzira na zatvoreni željeznički promet zbog navodnih dojava o bombi.

Zaprosio djevojku

Studenti iz Novog Pazara prema Novom Sadu su šetali simboličnih 16 dana. Kada su pristigli na Most slobode, jedan student je svima okupljenima priredio iznenađenje kada je zaprosio svoju djevojku.

Na Mostu slobode, student Daris Šutković zaprosio je svoju devojku Džejlu Ahmetović 💍❤️

Njihovo zajedničko putovanje krunisano je ljubavlju, uz osmehe kolega i buku motora koji su slavili trenutak! 🏍️✨#MostSlobode #Ljubav #Studenti #DarisIDzejla #Srbija pic.twitter.com/5cHvXguS6d — Uroš Kovačević (@UroKovaevi8) November 1, 2025

Vučić se ispričao

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti i pozvao da skup u Novom Sadu protekne mirno.

"Moja istinska želja, kao predsjednika, jest da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem jednih prema drugima, napose žrtava", rekao je Vučić.

Prosvjednike je pozvao na dijalog i rekao da 'mržnja koja ključa ne donosi ništa dobro'. Istaknuo je i da su u posljednjih godinu dana svi pogriješili, uključujući i njega, zbog čega se ispričao.

Prema pisanju srbijanskih medija, Vučićeva isprika nije odjeknula pozitivno među studentima.

Službeni program današnjeg komemorativnog skupa počinje u 11:30 ispred željezničke stanice.

