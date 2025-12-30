FREEMAIL
NIJE OSVOJIO? NEMA VEZE /

Max Verstappen izabran za vozača godine u Formuli 1

Max Verstappen izabran za vozača godine u Formuli 1
Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia

Verstappen je slavio petu godinu zaredom

30.12.2025.
22:23
Hina
Anp, Anp/alamy/profimedia
Nizozemac Max Verstappen izabran je za vozača godine u Formuli 1, unatoč tome što nije osvojio svjetsko prvenstvo.

Bilo je to osmo izdanje izbora za Vozača godine u kojem su glasovali sami vozači, a Verstappen je slavio petu godinu zaredom.

Bodovi su se dijelili na temelju trenutnog sustava bodova F1, pri čemu je najbolji vozač na svakoj listi osvojio 25 bodova, a vozač na 10. mjestu osvojio je jedan bod.

Pilot Red Bulla je pobijedio ispred svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći bio George Russell iz Mercedesa.

Formulu 1 od 2026. godine gledajte na RTL televiziji

Prvi put od početka ankete 2018. godine u TOP 10 nije uspio ući Britanac Lewis Hamilton (Ferrari).

U izboru je sudjelovalo 16 vozača, dok Hamilton, Nico Hulkenberg, Lance Stroll i Yuki Tsunoda nisu glasovali.

Max Verstappen izabran za vozača godine u Formuli 1