Pjevačica pozirala u seksi izdanju i opisala posebnu godinu: Mnogi to nisu ni pročitali...

Popularna srpska pjevačica Teodora Džehverović (28), poznata i kao 'Džehvy', objavila je na Instagramu set provokativnih fotografija iz kojih je jasno da je spremna za novu godinu.

Fanovi su odmah primijetili njezin odvažan styling, ali mnogi nisu pročitali i njezinu emotivnu poruku.

Uz fotografije, Teodora je fanovima napisala dirljivu poruku: „Moja posljednja objava u ovoj godini. Želim se nakratko osvrnuti na jednu od ljepših godina u mom životu. Godinu u kojoj sam učila iz dana u dan, sazrela više nego ikada i shvatila koliko snage i vjere nosim u sebi… Za narednu godinu jedina moja molitva je zdravlje - moje i zdravlje moje obitelji. Sve ostalo neka dođe kroz trud, rad, zasluge… i sudbinu. Hvala svima koji su bili uz mene ove godine. Volim vas i želim vam zdravlje vas i vaših najmilijih.“

Premaleni bikini izazvao oduševljenje

Međutim, većina komentara odnosila se na njezin odjevni izbor. Teodora je odjenula premali bikini koji je jedva obuzdao njezine obline, a preko njega nosila je bundu. Fanovi su je uspoređivali s globalnim zvijezdama poput Beyonce i Janet Jackson, a komentari su bili puni komplimenata i oduševljenja.

Karijera i estetske promjene

Teodora je veliku popularnost stekla nakon sudjelovanja u reality showu Zadruga, a nakon izlaska iz Bijele kuće u Šimanovcima posvetila se glazbenoj karijeri. Pjevačica je otvoreno govorila o estetskim korekcijama, povećanju grudi, usana i operaciji ušiju, naglašavajući da to smatra prirodnim dijelom života i svoje profesionalne pripreme.

„Zašto ne bih priznala ako nešto doradim? Ako nismo zadovoljni, potpuno je u redu da nešto malo poboljšamo“, izjavila je prije ulaska u reality. Poznata je i po promjenama boje kose, od plave i crvene do crne nijanse koju trenutno nosi.

