Ovo su holivudski razvodi koji su nas sve iznenadili u 2025. godini

Godina 2025. ostat će upamćena kao godina u kojoj su se ugasile neke od najblistavijih holivudskih romansi. Od parova koji su desetljećima slovili za sinonim stabilnosti do onih čija je ljubavna priča tek nedavno započela, crveni tepisi i naslovnice tabloida svjedočili su brojnim prekidima.

Nicole Kidman i Keith Urban

Nakon gotovo dva desetljeća braka, oskarovka Nicole Kidman (58) i glazbenik Keith Urban (58) objavili su rastanak u rujnu, što je bio jedan od najšokantnijih prekida godine. Iako se činilo da su imuni na holivudske izazove, izvori bliski paru otkrili su da su mjesecima živjeli odvojeno te da se Kidman borila za spas braka. Na kraju su ipak odlučili krenuti različitim putevima, a njihov razlaz, vođen željom da zaštite svoje dvije kćeri, primjer je pokušaja mirnog rješavanja bolne situacije.

Jessica Alba i Cash Warren

Sličan šok izazvala je i vijest da se nakon 16 godina braka razvode glumica Jessica Alba (44) i producent Cash Warren (46). U svojoj objavi Alba je naglasila da je ponosna na sve što su zajedno postigli te da ulaze u "novo poglavlje rasta kao pojedinci". Njihov sporazumni pristup, s fokusom na zajedničko skrbništvo nad djecom, postavio je pozitivan ton i pokazao zrelost unatoč kraju ljubavi.

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli

Kraj dugogodišnjeg braka potvrdili su i glumica Lori Loughlin (61) i dizajner Mossimo Giannulli (62). Nakon 28 godina zajedničkog života, par je odlučio staviti točku na svoj brak, potvrdivši da žive odvojeno, iako zasad bez pokretanja službenog sudskog postupka.

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Vjerojatno najpraćeniji prekid godine bio je drugi krah ljubavi Jennifer Lopez (56) i Bena Affleck (53). Njihova obnovljena romansa, okrunjena vjenčanjem 2022. godine, nije potrajala, a razvod je finaliziran u veljači 2025. Ipak, "Bennifer" je ovaj put pokazao kako se razvod može provesti mirno i učinkovito. Koristeći medijaciju, par je izbjegao dugotrajne sudske bitke i riješio sve u samo mjesec dana, očito naučivši lekcije iz svojih prethodnih, javno eksponiranih razvoda.

Katy Perry i Orlando Bloom

Nakon gotovo desetljeća veze i šest godina zaruka, pjevačica Katy Perry (41) i glumac Orlando Bloom (48) također su krenuli svatko svojim putem. Njihov je prekid opisan kao sporazuman, s ciljem da ostanu prijatelji i zajedno odgajaju kćer, pokazujući da je moguće sačuvati poštovanje i nakon završetka romantične veze.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness

Osim emocionalnog tereta, razvodi slavnih često otkrivaju i važnost pravne i financijske pripreme. To je najbolje ilustrirao slučaj glumca Hugha Jackmana (57) i Deborre-Lee Furness (70). Iako su se rastali još 2023., njihov razvod je zbog nepostojanja predbračnog ugovora zapeo u gotovo dvogodišnjem natezanju oko podjele bogatstva procijenjenog na 250 milijuna eura, služeći kao opomena o važnosti dogovora prije ili tijekom braka.

