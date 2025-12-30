Siječanj će ove znakove dovesti do financijskog ponora: Novac će im doslovce ispariti

Početak nove godine tradicionalno donosi osjećaj novih prilika i optimizma, no siječanj 2026. godine dolazi s astrološkim naglaskom na disciplinu, strukturu i odgovornost.

Dok Sunce boravi u pragmatičnom jarcu, svemir nas potiče da svoje snove pretvorimo u konkretne planove. Ipak, ova energija prizemljenja neće svima donijeti financijsku stabilnost. Upravo suprotno, za četiri horoskopska znaka, siječanj donosi rizik od nepromišljenih odluka, impulzivnog trošenja i financijskih turbulencija koje bi mogle isprazniti novčanike i prije kraja mjeseca.

Dok ambicija raste, za njih će ključno biti obuzdati porive i usvojiti znatno oprezniji pristup upravljanju novcem.

Ovan: Entuzijazam kao mač s dvije oštrice

Ovnovi u siječanj ulaze s ogromnom dozom energije i ambicije. Snažan utjecaj Marsa daje im liderski potencijal i želju za brzim djelovanjem, što može donijeti priznanje na poslovnom planu.

Međutim, taj isti poriv za akcijom u financijskoj sferi postaje opasan. Planetarni tranziti upozoravaju da će ovnovi biti skloni zanositi se novim poslovnim idejama koje obećavaju brzu zaradu, no neće sve biti jednako isplative.

Imperativ je razlikovati istinsku priliku od financijske zamke. Astrolozi savjetuju ovnovima da se odupru rasipanju energije i resursa na više frontova te da se usredotoče na jedan, dobro provjeren cilj.

Siječanj donosi i povećan rizik od prijevara i neočekivanih izdataka, stoga je konzervativno planiranje proračuna nužno kako bi se izbjegli neugodni minusi na računu.

Rak: Emocije i financije ne idu ruku pod ruku

Za osjećajne rakove, 2026. godina započinje kao test strpljenja, a financije će biti jedno od najizazovnijih područja. Početak siječnja donosi pojačan emocionalni pritisak, što može zamagliti racionalno prosuđivanje, osobito kada je riječ o novcu.

Ishitrene odluke donesene pod utjecajem trenutnog raspoloženja mogle bi dovesti do značajnih gubitaka. Ovo je period kada je ključno osloniti se na konkretne brojke i činjenice, a ne na intuiciju ili osjećaje.

Poseban oprez savjetuje se kod zajedničkih financija i obiteljskog budžeta, gdje nesporazumi mogu lako eskalirati. Astrolozi jasno poručuju: ovo nije vrijeme za podizanje kredita, posuđivanje novca ili ulazak u dugove. Prioritet mora biti stabilizacija postojećeg stanja i izbjegavanje bilo kakvih rizičnih poteza.

Foto: Shutterstock

Lav: Želja za luksuzom mogla bi skupo koštati

Lavovi će u siječnju osjetiti snažnu potrebu za dokazivanjem i priznanjem, a njihov vladar Sunce poticat će profesionalnu izvrsnost. Iako to može neizravno voditi prema financijskom boljitku kroz napredovanje na poslu, istovremeno raste i opasna sklonost prema luksuzu i trošenju iznad vlastitih mogućnosti.

Želja za održavanjem imidža uspješne osobe mogla bi ih navesti na nepromišljene kupnje i investicije koje njihov budžet ne može podnijeti. Astrološke prognoze upozoravaju na povećan rizik od loših poslovnih dogovora, nejasnih ponuda i financijskih prijevara.

Savjetuje im se da pažljivo analiziraju svaku ponudu i da se odupru porivu za zaduživanjem. Uravnotežiti želje sa stvarnim mogućnostima bit će najveći izazov za lavove ovog siječnja.

Foto: Shutterstock

Strijelac: Optimizam na kušnji

Strijelci su po prirodi optimisti, no u siječnju 2026. njihov bi ih optimizam mogao skupo stajati. Početak mjeseca obilježen je entuzijazmom i željom za širenjem horizonata, što se lako može pretvoriti u prekomjerno trošenje na putovanja, obrazovanje ili hobije. Dok je ulaganje u sebe dugoročno isplativo, ključno je da ti troškovi budu utemeljeni na realnom financijskom planu.

Kako Sunce tijekom mjeseca prelazi iz njihovog znaka u Jarca, fokus se seli s osobnog izražavanja na materijalnu sigurnost. Upravo će ta tranzicija razotkriti posljedice eventualnog ranijeg pretjerivanja.

Strijelcima se savjetuje da obuzdaju impulzivnost, naprave detaljan proračun i pojačaju kontrolu troškova, osobito u prvoj polovici mjeseca, kako bi izbjegli kasnije žaljenje i osigurali stabilnost za ostatak godine.