Rukama zimi treba posebna njega: Uz ove trikove bit će vam zahvalne
Redovitom njegom, pilinzima i maskama, vaše će ruke ostati zaštićene i meke tijekom cijele zime
Hladnoća, vjetar i suhi zrak u grijanim prostorijama ostavljaju trag na koži, a najizloženije su upravo ruke. Učestalo pranje dodatno narušava njihovu prirodnu barijeru, što rezultira suhoćom, crvenilom i neugodnim osjećajem zatezanja.
Ipak, rješenje za obnovu ne mora se kriti u skupim kremama, ključni sastojci za spas suhe kože često se već nalaze u vašoj kuhinji, piše Hello Glow.
Prvi korak do obnove uz piling
Prije dubinske hidratacije, kožu je potrebno pripremiti i ukloniti odumrle stanice. Nježni piling, koji se preporučuje raditi jednom tjedno, potaknut će cirkulaciju i vratiti koži glatkoću. Jedan od najjednostavnijih recepata je piling na bazi šećera i ulja.
Pomiješajte šalicu šećera s pola šalice kokosovog ili maslinovog ulja dok ne dobijete gustu pastu. Smjesu nježno umasirajte u kožu ruku kružnim pokretima otprilike minutu, s naglaskom na grubljim dijelovima. Isperite mlakom vodom i lagano posušite.
Hranjive maske za dubinsku hidrataciju
Nakon pilinga, koža je spremna za bogatu njegu koja će joj vratiti vlažnost i elastičnost. Hranjive maske pružaju koncentriranu dozu vitamina, minerala i masnih kiselina koje prodiru duboko u kožu i potiču njezinu regeneraciju.
Maska od avokada i jogurta idealna je za intenzivnu obnovu. Avokado je iznimno bogat zdravim masnoćama i vitaminima koji dubinski hrane i omekšavaju suhu kožu. U kombinaciji s jogurtom, koji sadrži mliječnu kiselinu za hidrataciju, ova maska je pravi eliksir. Zgnječite polovicu zrelog avokada i pomiješajte ga s dvije žlice običnog jogurta i žlicom meda. Nanesite bogat sloj na ruke, ostavite da djeluje petnaest do dvadeset minuta, a zatim isperite.
Umirujuća maska od meda i maslinovog ulja klasična je kombinacija koja se stoljećima koristi za njegu suhe kože. Med djeluje kao prirodni ovlaživač koji privlači vlagu, a maslinovo ulje bogato je antioksidansima koji jačaju zaštitnu barijeru. Pomiješajte dvije žlice meda s dvije žlice maslinovog ulja. Nanesite na ruke i ostavite da djeluje dvadesetak minuta prije ispiranja.
Noćni tretman za spas ispucale kože
Za izrazito suhu i ispucalu kožu najučinkovitija je intenzivna noćna njega. Tijekom noći koža se prirodno obnavlja, a hranjivi sastojci imaju vremena za dubinsko djelovanje.
Prije spavanja, na čiste ruke nanesite deblji sloj bogatog balzama, poput shea maslaca ili kokosovog ulja. Dobro umasirajte, a zatim navucite pamučne rukavice. Ovaj trik omogućit će sastojcima da prodru duboko u kožu pa ćete se ujutro probuditi s osjetno mekšim rukama.
Uz ove povremene tretmane, važne su i svakodnevne navike: koristite blage sapune, nanosite kremu nakon svakog pranja i nosite rukavice kada izlazite na hladnoću.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Hrana skuplja nego ikada, košarica nikad praznija! Iz Sindikata poručili: 'Dramatično je!'