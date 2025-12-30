Rukama zimi treba posebna njega: Uz ove trikove bit će vam zahvalne

Hladnoća, vjetar i suhi zrak u grijanim prostorijama ostavljaju trag na koži, a najizloženije su upravo ruke. Učestalo pranje dodatno narušava njihovu prirodnu barijeru, što rezultira suhoćom, crvenilom i neugodnim osjećajem zatezanja.

Ipak, rješenje za obnovu ne mora se kriti u skupim kremama, ključni sastojci za spas suhe kože često se već nalaze u vašoj kuhinji, piše Hello Glow.

Prvi korak do obnove uz piling

Prije dubinske hidratacije, kožu je potrebno pripremiti i ukloniti odumrle stanice. Nježni piling, koji se preporučuje raditi jednom tjedno, potaknut će cirkulaciju i vratiti koži glatkoću. Jedan od najjednostavnijih recepata je piling na bazi šećera i ulja.

Pomiješajte šalicu šećera s pola šalice kokosovog ili maslinovog ulja dok ne dobijete gustu pastu. Smjesu nježno umasirajte u kožu ruku kružnim pokretima otprilike minutu, s naglaskom na grubljim dijelovima. Isperite mlakom vodom i lagano posušite.

Hranjive maske za dubinsku hidrataciju

Nakon pilinga, koža je spremna za bogatu njegu koja će joj vratiti vlažnost i elastičnost. Hranjive maske pružaju koncentriranu dozu vitamina, minerala i masnih kiselina koje prodiru duboko u kožu i potiču njezinu regeneraciju.

Maska od avokada i jogurta idealna je za intenzivnu obnovu. Avokado je iznimno bogat zdravim masnoćama i vitaminima koji dubinski hrane i omekšavaju suhu kožu. U kombinaciji s jogurtom, koji sadrži mliječnu kiselinu za hidrataciju, ova maska je pravi eliksir. Zgnječite polovicu zrelog avokada i pomiješajte ga s dvije žlice običnog jogurta i žlicom meda. Nanesite bogat sloj na ruke, ostavite da djeluje petnaest do dvadeset minuta, a zatim isperite.

Umirujuća maska od meda i maslinovog ulja klasična je kombinacija koja se stoljećima koristi za njegu suhe kože. Med djeluje kao prirodni ovlaživač koji privlači vlagu, a maslinovo ulje bogato je antioksidansima koji jačaju zaštitnu barijeru. Pomiješajte dvije žlice meda s dvije žlice maslinovog ulja. Nanesite na ruke i ostavite da djeluje dvadesetak minuta prije ispiranja.

Noćni tretman za spas ispucale kože

Za izrazito suhu i ispucalu kožu najučinkovitija je intenzivna noćna njega. Tijekom noći koža se prirodno obnavlja, a hranjivi sastojci imaju vremena za dubinsko djelovanje.

Prije spavanja, na čiste ruke nanesite deblji sloj bogatog balzama, poput shea maslaca ili kokosovog ulja. Dobro umasirajte, a zatim navucite pamučne rukavice. Ovaj trik omogućit će sastojcima da prodru duboko u kožu pa ćete se ujutro probuditi s osjetno mekšim rukama.

Uz ove povremene tretmane, važne su i svakodnevne navike: koristite blage sapune, nanosite kremu nakon svakog pranja i nosite rukavice kada izlazite na hladnoću.

