Tonino Picula očitao lekciju Srbiji: 'Ovakvi događaji ne smiju ostati samo u našem sjećanju'

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u subotu je, u povodu obilježavanja obljetnice stradanja 16 ljudi u padnu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, poručio da takvi događaji ne smiju ostati samo u sjećanju, već moraju biti poziv na odgovornost i pravdu.

"Prošlo je točno godinu dana od gubitka 16 života u Novom Sadu. U mislima sam sa svima koji su ostali bez svojih najbližih. Ovakvi događaji ne smiju ostati samo u našem sjećanju – moraju biti poziv na odgovornost i pravdu", napisao je Picula na društvenoj mreži X.

On je poručio da "građani imaju pravo na istinu i sustav koji je u stanju spriječiti da se ovakva tragedija ikada ponovi".

Sličnu poruku poslala je danas i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, istaknuvši na X-u da ta tragedija mijenja Srbiju jer je pokrenula građane da se bore za europske vrijednosti, "za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokraciju".

"To su iste vrijednosti koje vode Srbiju u Europsku uniju", naglasila Kos.

Suću i solidarnost

Delegacija Europske unije u Srbiji u petak je objavila priopćenje u kojem je izrazila sućut i solidarnost u povodu prve godišnjice tragedije i rekla kako Unija nastavlja pomno pratiti aktualnu političku situaciju u Srbiji te da ostaje "nepokolebljiv partner Srbiji i njezinu narodu" na putu prema EU.

Priopćenje su podržala veleposlanstva svih država članica EU-a u Srbiji osim Mađarske.

U Novom Sadu se u subotu održava veliki cijelodnevni komemorativni skup na kojem su deseci tisuća ljudi u 11:52, u vrijeme smrtonosnog pada nadstrešnice, 16-minutnom šutnjom odali počast poginulima, a nakon prigodnog programa, u 19:52 uslijedit će još jedna simbolična tišina za žrtve.

Vlada Srbije u petak je proglasila 1. studenog Danom žalosti nakon što su studenti i zborovi građana u četvrtak zahtjevali da se u znak sjećanja na 16 poginulih nacionalne zastave na svim državnim i javnim institucijama i ustanovama spuste na pola koplja.

