Specijalci uhitili srpskog političara, Vučićevi mediji objavili bizarnu teoriju: 'Uzeo je otrov'

Miša Bačulov, srbijanski oporbeni političar i član Skupštine Novog Sada, uhićen je u petak u Novom Sadu.

Portal Danas.rs navodi da je ovo barem treći put da je Bačulov uhićen nakon ili prije prosvjeda u Novom Sadu. Telegraf.rs došao je u posjed snimke na kojoj se vidi kako mu policija opkoljava automobil, naređuju mu da podigne ruke, a zatim ga obaraju na pod.

Informer.rs, medij blizak režimu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, naveo je da su policajci Bačulova uhitili jer je "htio lažirati vlastito trovanje i za navodni pokušaj ubojstva optužiti Vučića i vrh države". Dodaju da je to namjeravao učiniti da izazove "revolt građana" na prosvjedu koji će se u subotu održati u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice u kojem je život izgubilo 16 ljudi.

'Vidjet ćete šokantne stvari'

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević tvrdi da je Bačulov "planirao uzeti neke preparate i otrove kako bi pao u komu, a onda bi se napravila afera i optužio predsjednik Vučić".

"Uskoro slijedi objava snimki, u kojima nema laži i prevara. Vidjet ćete šokantne stvari, zločinački plan zlikovaca koji su spremni cijelu zemlju gurnuti u građanski rat", poručio je Vučićević.

Obustavljeni vlakovi zbog dojave o bombi

Danas.rs također javlja da je željeznički promet diljem države obustavljen zbog dojave o bombama, a na internetskim stranicama Srbijavoza nije moguće kupiti kartu za relaciju Beograd-Novi Sad.

Podsjetimo, zbog slične dojave o bombi, vlakovi na istoj relaciji nisu vozili ni pred veliki prosvjed koji se 15. ožujka održao u Beogradu.

