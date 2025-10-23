Srpski mediji povezali Plenkovića s napadom u Ćacilendu: Imaju fotografiju koja to dokazuje

Nakon što je u srijedu u Beogradu, 70-godišnji Vladan Anđelković upucao 57-godišnjaka u "Ćacilendu", a potom zapalio šator, srpski mediji danas su objavili nevjerojatno "otkriće".

Osumnjičeni Vladan Anđelković bio je tri i pol mjeseca u Hvratskoj i vratio se u Srbiju pet dana prije terorističkog čina, kako ga je nazvao Aleksandar Vučić. Njegova supruga i kćer još su u Hrvatskoj.

Objavili su i fotografiju Anđelka s premijerom Andrejem Plenkovićem i postavili pitanje - "je li ovo slučajno?".

Uslikan s Plenkovićem

"Dorćolski blokader, koji je jučer ispred Skupštine Srbije pokušao ubiti nevinog čovjeka i zapalio šator, uslikan je u lipnju ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriju Republike Hrvatske. Slučajnost ili ne?", piše Kurir. Srpski mediji očito aludiraju da je dobio zadatak, tim više što dodaju da je nakon uhićenja tražio da nazovu njegovu suprugu i kažu da je posao obavljen.

Informer dodaje da je Anđelković bio samo pet dana u Srbiji pa kako je moguće da su mu toliko smetali šatori, što je rekao nakon uhićenja, a i kamere su snimile.

"Kakav posao? Je li se u Hrvatskoj dogovarao taj posao?", pitaju se.

Koji je istinski motiv, pitaju se

"Pretpostavlja se da je poslije spomenute fotografije s Plenkovićem, hrvatska obavještajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svijetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera. Ukoliko se to ispostavi da je to istina, srpski državni organi utvrdit će što je bio njegov istinski motiv i zadatak te operacije", piše Kurir.

"Ćacilend" se nalazi ispred srpske Skupštine, u njemu borave "studenti koji žele učiti". Doduše, ispostavilo se u raznim intervjuima da je većina tih ljudi fakultet vidjela samo na slikama. Rijetki nezavisni mediji pišu da Vučićevi pristaše dobivaju dnevnice za boravak u šatorima.

