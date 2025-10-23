Vučić izjavio da je napadač na Ćacilend došao iz Hrvatske: 'Bilo bi neozbiljno s moje strane, ali...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se ništa neće dogoditi 1. studenog, kada su studenti u blokadi najavili prosvjed, niti bilo kojeg drugog dana.

Vučić je komentirao činjenicu da je prvi zahtjev blokade bio da se Ćacilend mora ukloniti do 1. studenog, no da se to radi iz drugih razloga.

"Rade to zbog nečeg drugog. Uspjeli su 'objasniti' ljudima koji nisu htjeli čuti što se ovdje dogodilo, uspjeli su im 'objasniti' da su ljudi ovdje vjerojatno krivi“, rekao je Vučić.

Tko je napadač iz Ćacilenda?

Dodao je da su neki mediji cijeli dan izvještavali da je "napadač iz Ćacilenda" no te glasine je opovrgnuo te rekao da je on došao izvana i izvršio napad, piše Telegraf.

Na pitanje je li točno da se napadač vratio poslije dva mjeseca iz Hrvatske i da li tu postoji neka veza, Vučić odgovara: "Mi činjenice ispitujemo, ako se ne varam 17. se vratio, ali mislim da mu tamo supruga živi, tako da ne bih ulazio u takve stvari, bilo bi neozbiljno i ponašao bih se baš kao i blokaderi, što sebi ne mogu priuštiti", dodao je Vučić.

Vučić je također rekao da je u kući napadača pronađeno još oružja i streljiva. Ranije je izjavio da se ispred Doma Narodne skupštine dogodio stravičan teroristički napad na tuđe ljude i tuđu imovinu.

