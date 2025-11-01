Rijeke ljudi na Mirogoju, Alenka: 'Bilo nas je šestero u kući, sada smo dvoje'

Blagdan je Svih svetih, dan kada se prisjećamo svojih najmilijih koji više nisu s nama. Građani od jutra obilaze grobove, donose cvijeće i pale svijeće. Groblja će, baš kao i sutra na Dušni dan, biti otvorena do ponoći. Održat će se i mise, a građanima se savjetuje korištenje javnog prijevoza.

Obišli smo gradska groblja diljem zemlje i razgovarali s građanima koji posjećuju grobove najmilijih.

"Dođem često, no mislim da je ovo dan koji svi trebaju obilježiti", poručila je Sanja Božić iz Zagreba.

Onih koji više nisu s nama prisjetila se i Zagrepčanka Alenka Đopar: "Svekrva i svekar su mi bili divni. Bilo nas je šestero u kući, sada smo dvoje. Zbog njih mi je uvijek teško".

Gužve su i na najvećem groblju u Hrvatskoj. S Mirogoja se javio reporter RTL-a Danas Boris Mišević koji je razgovarao s glasnogovornikom ZET-a Domagojem Zebom.

Kakva je situacija, koliko je ZET-ovih autobusa danas aktivno?

Za izvanredne linije prema većim gradskim grobljima danas je pripremljeno osamdesetak autobusa, i nešto više od 350 dodatnih djelatnika, uglavnom vozača autobusa, ali tu su i naši vozači tramvaja te kontrolno osoblje koje pomaže starijima tijekom ulaska i izlaska iz vozila. Do 16 sati smo prevezli preko 130.000 naših sugrađana. Sve je proteklo bez značajnih poteškoća. Autobusi polaze čim se popune. Tu smo i dalje do večeri.

Do kad ćete voziti po posebnom režimu jer groblja danas rade do ponoći?

Plan je da izvanredne linije budu u prometu do 19 sati, ali prilagodit ćemo se ovisno o potražnji. Vidimo da je i dalje velik priljev prema Mirogoju i Krematoriju, a imam informacije da je tako i prema Miroševcu i Markovom polju.

POGLEDAJTE VIDEO: Na Mirogoju smo sreli majku Dražena Petrovića, poslušajte njezinu poruku uoči Svih svetih