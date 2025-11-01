Meteorologinja otkrila kakav će biti studeni: 'Pripremite topliju odjeću!'

Sredinom jeseni za očekivati je da je već krenula sezona grijanja i kaputa, ali ova je jesen toliko topla da na plažama još uvijek ima kupača. Ovogodišnji početak studenog i Svi sveti umjesto po hladnoći mnogi će upamtiti po obilasku groblja u kratkim rukavima na 20-ak stupnjeva

U studiju RTL-a Danas prognostičarka Damjana Ćurkov Majaroš objasnila je što nas čeka u studenom.

Je li ovo najtopliji blagdan Svih svetih do sada i jesu li vidljiva neka odstupanja od prosjeka?

Toplo je danas, daleko toplije od višegodišnjih prosjeka, no ipak nije se temperatura baš svugdje približila rekordima. Primjerice u Splitu je najtopliji bio 2004., a u Zagrebu 2003. godine. U Splitu je danas izmjereno oko 20-21 stupanj, što je ipak dosta daleko od ovih gotovo 25 izmjerenih prije 21 godinu, ali u Zagrebu se u 14 sati temperatura izjednačila s dosadašnjim dnevnim maksimumom, a u 15 sati ga i premašila. Čini se da će novi maksimum biti 23,1 stupanj, to su za sada neslužbeni podaci pa ipak treba pričekati na službenu potvrdu DHMZ je li zaista oboren dosadašnji dnevni rekord.

Kakav je bio listopad što se vremena tiče?

Listopad je počeo vremenom nešto hladnijim od prosjeka, pao je i prvi ovosezonski snijeg u višem gorju, a četvrtog dana je izmjerena najniža temperatura u Otočcu, bilo je i mraza. U nastavku mjeseca je temperatura bila oko prosjeka, a onda smo listopad ipak završili pretoplim vremenom pa je u zadnjoj dekadi na istoku zemlje temperatura gotovo dosegnula 27 stupnjeva. Pred kraj prvog tjedna je ciklona u Jadranu donijela obilne oborine, gorju i snijeg, a iza nje je i zapuhala olujna bura s orkanskim udarima od gotovo 140 kilometara na sat. Što se oborina tiče, u većini zemlje je pala prosječna količina, izuzev izuzetno kišovite Rijeke, gdje je u samo jednom danu palo više od 150 milimetra po metru kvadratnom, a u Gorskom kotaru, neslužbeno i preko 250 litara. Kada se sve zbroji za nama je prilično zanimljiv listopad.

Kakav će biti studeni? Hoće li biti jednako zanimljiv?

Zanimljivošću počinjemo studeni, odnosno počeli smo. Današnje su temperature zanimljive. Međutim, ostatak mjeseca spada u dugoročne prognoze koje su daleko manje pouzdane. Čini se da će mjesec ukupno gledajući biti topliji od prosjeka, a s oborinama oko prosjeka. Sada je sigurnije da ćemo mjesec početi, u drugom dijelu tjedna, hladnijim vremenom. Od utorka u unutrašnjosti vrlo hladna jutra pa pripremite topliju odjeću.

Naziru li se obrisi vremena na Dan sjećanja 18. studenog?

To je još prilično daleko. U tom je tjednu izgledno da će temperatura biti nešto viša od prosjeka, da oborina baš ne bi trebalo biti ili oko prosjeka. Bilo bi idealno pričekati sedam do deset dana pa ćemo moći pričati o vremenu.

