Plenković se sastao s francuskim ministrom: Objavljeno o čemu su razgovarali

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je u ponedjeljak u Banskim dvorima delegiranog ministra za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamina Haddada, a na razgovorima je naglasak stavljen na jačanje strateškog partnerstva i gospodarske suradnje između dviju zemalja, priopćeno je iz vlade.

Kako se navodi, posjet ministra Haddada potvrda je kontinuiteta i daljnjeg jačanja bliske suradnje Hrvatske i Francuske u okviru Europske unije i NATO-a. Ta je suradnja dodatno osnažena službenim posjetom premijera Plenkovića Francuskoj u prosincu, na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, tijekom kojeg je održan i hrvatsko-francuski gospodarski forum uz sudjelovanje brojnih tvrtki iz obje zemlje.

Strateški plan

Premijer je izrazio zadovoljstvo daljnjim razvojem Strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske, u okviru kojeg je usvojen Akcijski plan za razdoblje 2026.–2028., pri čemu je posebno istaknuta suradnja na području sigurnosne i obrambene politike, priopćeno je.

Tijekom razgovora naglasak je stavljen i na jačanje gospodarske suradnje, uključujući povezivanje tvrtki i razvoj zajedničkih projekata. Pozitivno je ocijenjeno da su Hrvatska i Francuska, nakon nabave borbenih aviona Rafale, dodatno produbile obrambenu suradnju potpisivanjem ugovora o nabavi 18 samohodnih haubica CAESAR MK2.

Na sastanku se razgovaralo i o stanju u hrvatskom susjedstvu te o potrebi očuvanja stabilnosti i pružanja vjerodostojne europske perspektive zemljama jugoistočne Europe. Razmijenjena su i mišljenja o složenim globalnim okolnostima, s posebnim naglaskom na pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu te važnost postizanja trajnog, pravednog i održivog mira uz puno poštovanje međunarodnog prava i suverenosti Ukrajine.

