Pred novim izazovom: Bivši izbornik Hrvatske stigao u klub bogate povijesti

Nekadašnji kapetan i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža, u ponedjeljak je predstavljen kao novi trener Rukometnog kluba Bjelovar, a klub je dobio i novog igrača Lucijana Buru.

Predstavljanje je održano u Dvorani europskih prvaka u Bjelovaru, a osim Goluže i Bure sudjelovali su predsjednik RK Bjelovar Dario Kudumija s članovima Izvršnog odbora, gradonačelnik Dario Hrebak i njegov zamjenik Igor Brajdić.

Goluža je istaknuo kako je razgovarao s predsjednikom Kudumijom o situaciji u klubu te da ima priliku pomoći trofejnom hrvatskom klubu koji ima devet naslova prvaka bivše države, te europski naslov.

Novi trener naglasio je da mu je potrebna podrška svih te da će trebati vremena za napredak.

"Neće biti lako, ali moramo biti svi zajedno i moramo dati podršku našim dečkima," rekao je Goluža. Dodao je da očekuje veliku podršku navijača te da će se truditi aktivirati bjelovarsku publiku.

Gradonačelnik Hrebak najavio je da će se Grad svesrdno uključiti u projekt vraćanja rukometnog kluba u Premijer ligu.

"Ako Rukometni klub Bjelovar uđe u Premijer ligu, dupliramo proračun," rekao je Hrebak. Dodao je da je cilj napraviti ozbiljan rukometni projekt koji će kroz tri do četiri godine rezultirati izgradnjom rukometne arene u Bjelovaru.

Hrebak je istaknuo da je Grad Bjelovar uložio preko 100 milijuna eura u sport te da je u Dvoranu europskih prvaka uloženo tri milijuna eura. Naglasio je da je klub morao biti ojačan kako bi se zadržali mladi domaći igrači koji bi inače mogli otići u klubove s boljom perspektivom.

Novi igrač Lucijan Bura, koji igra na poziciji desnog vanjskog, došao je iz Rukometnog kluba Čakovec.

"Oduševio me ovaj projekt i htio bih pomoći ući u Premijer ligu", rekao je Bura.

Predsjednik Kudumija rekao je da se razgovara o dovođenju još dva do tri igrača. Pomoćnik trenera još nije službeno objavljen, dok će kondicijski trener ostati, naglasio je Goluža. RK Bjelovar nastupa u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, drugom rangu natjecanja. Goluža je preuzeo momčad od Zlatka Dozana.

Slavko Goluža kao igrač osvajač je dvaju olimpijskih i jednog svjetskog zlata s hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Bio je izbornik hrvatske reprezentacije od 2010. do 2015. godine te je osvojio tri brončane medalje – na Europskom prvenstvu 2012., Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine.

