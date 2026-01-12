Sitno brojimo do Eura: 'Nadam se da se vidimo na završnici, možemo doći daleko'

Europsko prvenstvo u vaterpolu je počelo, ovoga tjedna počinje i rukometno, a siječanj donosi još jedno Europsko prvenstvo u kojem također Hrvatska gaji visoke ambicije. Riječ je futsalu. Europsko prvenstvo igra se u Litvi, Latviji i Sloveniji od 21. siječnja do 7. veljače.

Euro otvara upravo naša reprezentacija 21.1. protiv Francuske u 16 sati u Rigi. U skupini imamo još Gruziju i favoriziranu domaćina Latviju. Sve ćete moći pratiti na portalu Net.hr i gledati na VOYO, a donosimo vam i najave kroz razgovore s reprezentativcima.

Europsko prvenstvo u futsalu gledajte ekskluzivno na platformi VOYO od 21. siječnja

Tako smo ovaj put razgovarali s Davidom Matajom, odličnim hrvatskim futsalerom koji je jedan od samo četvorice igrača na popisu izbornika Mavrovića koji futsal igra u inozemstvu, a i to tek od nedavno jer je prije gotovo tri tjedna prešao iz Futsal Pule u poljsku Lubawu.

Sve o Europskom prvenstvu u futsalu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Da, preselio sam se u Poljsku i odigrao do sada dvije utakmice. Nisam tu dugo, ali dobro sam se snašao. Još je rano za ukupni dojam, ali zadovoljan sam i sad se spremam za Euro", priča nam David Mataja.

Foto: Matko Begovic/pixsell

Još je rano za dojam, ali neke razlike u odnosu na domaći futsal, David je već uočio.

"Poljaci u posljednje vrijeme jako puno ulažu u sport općenito i to se osjeti. Imaju neke zakone da firme koje ulože u sport, odbija im se od poreza ili tako nešto. Nogomet je u velikom zamahu, a isto tako i futsal raste iz godine u godinu. Mislim da smo mi imali bolju ligu sve do prije 3-4 godine, ali sad je teško reći kakav je omjer. Bolje ću znati krajem sezone kad prođem playoff, ali organizaciji i medijski su ispred nas.

Odigrao sam samo dvije utakmice pa mi je teško reći, ali Lubawa je stvarno vrhunski klub. U zadnje tri godine su igrali tri finala poljskog prvenstva i jedno su i osvojili. Igrali su Ligu prvaka i u istoj godini su dobili i Dinamo i Olmissum. Klub je stvarno super i jako sam zadovoljan", priča nam Mataja.

Okrećemo se na Euro, koliko može ova reprezentacija iza koje je savršen ciklus?

"Stvarno možemo biti zadovoljni s kvalifikacijama u kojima smo imali sve pobjede. Sad nam slijedi taj Euro i sigurno je da imamo ambicije. Ne želimo davati neke velike najave. Ždrijeb nas je sigurno pomazio. Francuzi su vjerojatno najbolji protivnik za nas iz prvog pota, to će biti prvo kolo i sigurno dobra utakmica koja će nam dosta odrediti daljnji tok natjecanja. Ako izvučemo pozitivan rezultata, to nam može otvoriti put za dalje.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Idemo prvo proći grupu pa ćemo vidjeti. Ako budemo pravi, kao što smo znali biti u posljednjih par godina, vjerujem da možemo daleko dogurati i da možemo napraviti dobar rezultat", s umjerenim optimizmom priča Mataja.

U eventualnom četvrtfinalu križamo se s grupom u kojoj su Češka, Ukrajina, Armenija i Litva. Imali smo sreću izbjeći Portugal i Španjolsku.

"Da, Portugal i Španjolska su glavni pretendenti za naslov, ali treba reći da su na Svjetskom oni ispali ranije, a Francuska i Ukrajina se borili za broncu. Nema tu prevelikih favorita, ali treba reći da je dobro izbjeći Portugal i Španjolsku do polufinala. Ždrijeb nas je pomazio, ali nama je primarno da dobro odigramo grupu, a onda u nokaut fazi je na jednu utakmicu sve moguće i možemo daleko dogurati", secirao je Mataja i za kraj imao poruku.

"Nadam se da se vidimo u Sloveniji da nas i publika može doći podržati, u Ljubljani se igra završnica, polufinala i finale te utakmica za treće mjesto. Nadam se da ćemo do tamo dogurati i da ćemo imati veliku podršku s tribina", zaključio je Mataja.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur je ljut! Evo što je hrvatski izbornik poručio igračima nakon lošeg početka