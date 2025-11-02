Antonio Plazibat se vraća nakon dvije i pol godine: Poznat protivnik za Glory Collision 8

Klub boraca /

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (31) vraća se u akciju nakon više od dvije i pol godine pauze. Splićanin će ponovno ući u ring na Glory Collision 8, najvećem kickboksačkom eventu godine, koji će se održati 13. prosinca.

Plazibat je u početku trebao odmjeriti snage s Levijem Rigtersom (30), no Nizozemac je otkazao meč zbog privatnih razloga. Organizatori su brzo reagirali i pronašli novog protivnika Francuza Nordinea Mahieddinea (35).

Plazibat i Mahieddine poznaju se vrlo dobro, ovo će im biti treći međusobni okršaj. Prvi put su se susreli 2019. godine, kada je Plazibat slavio pobjedu, dok je Francuz uzvratio 2020. Treći dvoboj donosi priliku za konačni obračun i potvrdu tko je bolji u ovom sve poznatijem rivalstvu.