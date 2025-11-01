Olimpijski prvak brutalno nokautirao protivnika za samo 15 sekundi

Američki olimpijski prvak i hrvački fenomen Gable Steveson ne gubi vrijeme na početku svoje profesionalne borilačke karijere.

U glavnoj borbi Dirty Boxing eventa održanog 30. listopada u The Pinnacleu u Nashvilleu, Steveson je za samo 15 sekundi nokautirao Billyja Swansona, potvrdivši da nije samo vrhunski hrvač – već i ozbiljan borac u nastajanju.

“Nevjerojatno. Upravo tako se to radi – kad vidiš priliku, završiš borbu,” rekao je suosnivač i direktor Dirty Boxinga Malki Kawa nakon meča. “Gableov potencijal je ogroman, a njegova budućnost izuzetno svijetla.”

15 sekundi čiste dominacije

Odmah po početku meča Steveson je preciznim lijevim udarcem uzdrmao Swansona, a zatim ga desnicom potpuno izbacio iz ravnoteže.

Serijom od tri brza udarca u nastavku prisilio je suca da prekine borbu, čime je upisao jednu od najbržih pobjeda u povijesti organizacije. Cijelu borbu možete pogledati OVDJE

To je bila njegova druga profesionalna borba – nakon što je u MMA debiju na LFA 217 u rujnu pobijedio Bradena Petersona za samo 98 sekundi.

Zvijezda u usponu: od hrvanja do UFC snova

Steveson, vlasnik olimpijskog zlata i dvije NCAA titule, jasno je dao do znanja da mu je cilj ulazak u UFC.

Dirty Boxing, koji kombinira elemente boksa i MMA-a, ali bez grapplinga i udaraca nogama, pokazao se kao idealna platforma za njegov prijelaz iz hrvanja u profesionalne borilačke vode.

“Gable je već sada superzvijezda, ali tek će postati još veća,” dodao je Kawa. “Dirty Boxing će biti važan dio njegovog početka.”

Novi svijet za osvajanje

Steveson priznaje da mu prelazak iz olimpijskog hrvanja u MMA predstavlja novi izazov i priliku za dokazivanje.

“Ovo je novi svijet koji želim osvojiti,” rekao je Steveson. “Nevjerojatno je vidjeti koliko ljudi reagira na moj uspjeh. Želim pokazati da mogu dogurati do samog vrha i u ovom sportu.”

