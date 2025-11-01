Britanski kanuist šokirao javnost: Snimio se u avionu, sada je suspendiran na dvije godine

Britanski kanuist Kurts Adams Rozentals (23) suspendiran je na dvije godine nakon što je objavio eksplicitan video na društvenim mrežama.

Disciplinska komisija utvrdila je da je mladi sportaš ozbiljno narušio ugled sporta nakon što je na svom javnom Instagram profilu podijelio snimku na kojoj izvodi seksualni čin u avionu.

Rozentals je zbog toga isključen iz svih natjecanja i treninga, a Paddle UK, nacionalno krovno tijelo za kajakaštvo, uklonilo ga je i iz World Class Programa državnog projekta koji pomaže sportašima u pripremama za Olimpijske igre 2028. i 2032. godine.

“Kazna je ekstremna – sportaši nisu dovoljno plaćeni”

U razgovoru za BBC Sport, Rozentals je kaznu nazvao “pretjeranom” i istaknuo da se ne kaje zbog objave.

“Ova zabrana se ne bi dogodila da su sportaši pravilno financirani,” rekao je.

“Video možda jest bio lud, ali nije bio protuzakonit. To nije razlog da nekoga izbace iz sporta.”

Kanuist tvrdi da je od Paddle UK dobivao oko 16.000 funti godišnje, dok je u istom razdoblju od sadržaja na društvenim mrežama zaradio više od 100.000 funti.

“Biram između Olimpijskih igara i OnlyFans profila”

U izjavi za medije Rozentals je ranije priznao da sumnja kako je suspenzija povezana i s njegovim profilom na OnlyFansu, platformi poznatoj po objavljivanju sadržaja za odrasle.

Komisija je utvrdila da je time prekršio etički kodeks koji zabranjuje “nemoralno, uvredljivo i nepristojno ponašanje” te “neprimjenu upotrebu društvenih mreža”.

Također je zaključeno da je Rozentals “namjerno dezinformirao medije” kada je u početku tvrdio da ne zna zašto je suspendiran.

“Ne žalim – to mi je promijenilo život”

Unatoč suspenziji, mladi sportaš tvrdi da ne žali zbog svojih postupaka.

“Prvi put u životu vidio sam financijski napredak. Mogao sam pomoći majci i sam financirati treninge. Video koji me koštao karijere – zapravo mi je tada promijenio život,” rekao je.

“Svjestan sam da ne bih danas objavio isti sadržaj, ali tada sam bio u drugačijem stanju uma. Svijet je lud, i ja to prihvaćam.”

Reakcija saveza

U priopćenju Paddle UK navodi kako je odluka donesena nakon neovisne istrage i saslušanja, naglašavajući da je cilj “očuvati sigurno i dostojanstveno okruženje za sve sportaše”.

“Disciplinske mjere primjenjujemo kada je to potrebno i u razmjeru s ozbiljnošću situacije,” stoji u službenom odgovoru saveza.

