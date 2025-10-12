NOĆNO PECANJE ZAVRŠILO KOBNO /

Ribič se otišao pomokriti pa nestao u mraku: Tijelo našli u rijeci

×
Foto: Richard Wareham/imago Stock&people/profimedia/ilustracija

Vatrogasna služba ubrzo je pokrenula veliku potragu. Hitne službe su ga tražile čamcima, pretražile mostove, dignuli su i dronove

12.10.2025.
12:56
Dunja Stanković
Richard Wareham/imago Stock&people/profimedia/ilustracija
Hitne službe satima su pretraživale rijeku Ruhr u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija nakon nestanka ribiča koji je s prijateljem otišao na noćno pecanje. 

Jedan od njih hitno se trebao pomokriti i očito se u mraku previše približio obali. Četrdesetogodišnjak se poskliznuo, izgubio ravnotežu i pao u rijeku. 

Iako ga je prijatelj pokušao spasiti i odmah ga počeo tražiti u kanuu, nije mu bilo pomoći, prenosi Bild. 

Vatrogasna služba ubrzo je pokrenula veliku potragu. Hitne službe su ga tražile čamcima, pretražile mostove, dignuli su i dronove. 

Jedan od njih, opremljen infracrvenim kamerama, locirao je izvor topline u vodi. Spašavatelji su pronašli tijelo mrtvog ribara. 

Policija utvrđuje točne okolnosti smrti, no isključila je mogućnost kaznenog djela. 

PecanjeRijekaTragedijaPotraga
