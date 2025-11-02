Skandal u UFC-u: Pravilo jasno kaže jedno, ali suci su Deliji učinili drugo

Borba između Ante Delije i Walda Cortesa-Acoste na priredbi UFC Fight Night 263 u Las Vegasu još uvijek ne silazi s naslovnica svjetskih MMA portala.

Iako je Dominikanac upisao pobjedu nokautom u prvoj rundi, način na koji je do toga došlo izazvao je lavinu kritika i sumnji u regularnost borbe.

MMA fanovi i stručnjaci diljem svijeta složni su u jednom kako se borba nije smjela nastaviti nakon što je sudac Mark Smith aktivirao video pregled (instant replay) i zaustavio borbu zbog uboda u oko.

Što se zapravo dogodilo?

Delija je u prvoj rundi dominirao i činilo se da je došao do pobjede tehničkim nokautom, no u završnoj sekvenci dogodio se nenamjeran ubod prstom u oko.

Usporena snimka jasno je pokazala da je Delijin prst završio u lijevom oku Cortesa-Acoste, što je opravdalo Dominikančevu reakciju i zahtjev za pregledom.

Očekivalo se da će borba biti proglašena “no contest” bez pobjednika, jer su pravila u takvim slučajevima jasna.

No, umjesto prekida, Smith je dao Cortesu-Acosti čak 10 minuta za oporavak (umjesto dozvoljenih pet), što je i više nego dovoljno da se naruši spremnost drugog borca, i dopustio nastavak borbe što je prema pravilima UFC-a nedopustivo.

„Instant replay may be used to review a ‘Fight Ending Sequence’ and shall only be used after a fight has been officially stopped. Once instant replay has been used to review a fight ending sequence, the fight shall not be resumed.”



The Acosta–Delija fight WAS indeed stopped and… pic.twitter.com/AaZpsL6pdz — zac vee (@zacharyvanders) November 2, 2025

Pravila kažu jedno – UFC je učinio drugo

Prema Unificiranim pravilima mješovitih borilačkih vještina, jasno stoji:

"Trenutna snimka (instant replay) može se koristiti za pregled završne sekvence borbe i smije se primijeniti samo nakon što je borba službeno zaustavljena. Nakon što je snimka iskorištena za pregled završne sekvence borbe, borba se ne smije nastaviti".

Drugim riječima nakon što se borba službeno zaustavi i snimka pregleda, nastavak više nije dozvoljen.

U slučaju Delija – Cortes-Acosta, borba je najprije prekinuta, pregledana, a zatim ponovno pokrenuta, što je u suprotnosti s pravilima.

Zbog toga MMA fanovi diljem svijeta smatraju da je Delija nepravedno zakinut i da borba treba biti poništena.

Fanovi podsjećaju i na slične situacije u prošlosti, poput Joela Alvareza protiv Luquea i Jakea Matthewsa protiv Magnyja, gdje su borbe ispravno prekinute bez nastavka.

UFC pod pritiskom: sve više poziva za reviziju rezultata

Nakon burnih reakcija mnogi zahtijevaju da UFC i Atletska komisija Nevade preispitaju odluku i razmotre mogućnost proglašenja borbe “no contestom”.

Iako je Cortes-Acosta trenutno upisao pobjedu nokautom, MMA javnost smatra da bi Deliji trebala biti vraćena sportska pravda.

