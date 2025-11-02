Pas od brata Mate Rimca nestao kao 180 milijuna za robotaxi... Valjda su pare dobro udomljene

'VRLO JE PLAH' /

Ritam zločina se nastavlja. Hrvatskim medijima kao bomba je odjeknula vijest da je nestao pas od brata Mate Rimca. Nestao je iz nekog psećeg hotela u Kupincu, svi su digli na noge, a novinski izvještaji kažu da su se digli i dronovi.

Ministarstvo obrane već je htjelo dignuti i Rafale, ali je ministar u to vrijeme bio u Ukrajini pa je bio poremećen zapovjedni lanac. Raspisana je nagrada od 5000 eura, ali pas je nestao kao što je nestalo i 180 milijuna eura za robotaxi, ali za pare nitko više ne pita. Valjda su dobro udomljene.

Uostalom, na oglasu u kojem se traži pas od brate Mate Rimca pisalo je: “Vrlo je plah - nemojte ga pokušati hvatati”, a to isto vrijedi i za Matu Rimca. Vrlo je plah, nemojte ga hvatat za svaku riječ.

Na sreću psić je brzo pronađen, ispostavilo se da je odšetao iz hotela gdje očito pse čuvaju kao što Andrej Plenković čuva naše pare.