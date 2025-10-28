Oglasio se mlađi brat Mate Rimca: Nudio 5.000 eura za pronalazak psa, ovako je završila potraga

Nakon nekoliko dana neizvjesnosti i potrage koja je privukla veliku pažnju javnosti, stigla je sretna vijest iz obitelji Rimac. Antonio Rimac, mlađi brat poduzetnika Mate Rimca (37), na Facebooku je objavio fotografiju pronađenog psa.

Ubrzo su se počeli nizati komentari pratitelja koje je zanimalo tko je pronašao ljubimca obitelji Rimac, no Antonio u svojoj objavi, kao ni u komentarima, nije otkrio tko je pronalaznik.

''Tko ga je našao?", "Bravo'', neki su od komentara ispod fotografije na kojoj se nalazi pas Teddy.

Nedugo nakon, Antonio je u komentarima objavio još jednu fotografiju psa na kojoj je vidljivo da ljubimac prima infuziju.

Inače,Teddy je prije nekoliko dana nestao s čuvanja u hotelu za pse na području Jastrebarskog.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Velika nagrada nudila se za pronalaznika

Podsjetimo, Antonio Rimac je 26. listopada objavio apel na Facebooku, navodeći da je pas nestao tijekom boravka u hotelu te da nudi nagradu. Za 24sata rekao je da je riječ od nagradi od 5.000 eura za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do njegovog pronalaska.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Od predsjednika u 92. godini do zmajeva za mentalno zdravlje: Ovo je Direktov pregled dana