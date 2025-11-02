DOSTAVLJAČI POD LUPOM /

Svaka peta torba pala na testu: Prljave, nedovoljno dezinficirane... Evo što su našli inspektori

Nedjelja popodne, dostavljači u akciji. No, koliko je sigurna hrana na njihovim leđima?

Neki misle da jest, drugi opet nisu sigurni.

Od poznatih do manje poznatih restorana – inspektori su naručili različitu hranu. Dostavljače koji su ju donijeli i zaustavili su, ali i provjerili. Gledalo se u kakvom su higijenskom stanju termobox torbe, ali i osobna higijena dostavljača.

I dok su neke bile doista uredne, u 20 posto njih utvrđena je nehigijena i nedostatak pranja, čišćenja i dezinfekcije.

2.11.2025.
20:11
