Svaka peta torba pala na testu: Prljave, nedovoljno dezinficirane... Evo što su našli inspektori

NEKI SU ŠIROKE RUKE /
U jednom gradu će i djeca dobiti božićnice: A nekim i umirovljenike časte s 350 eura!
Nedjelja popodne, dostavljači u akciji. No, koliko je sigurna hrana na njihovim leđima?
Neki misle da jest, drugi opet nisu sigurni.
Od poznatih do manje poznatih restorana – inspektori su naručili različitu hranu. Dostavljače koji su ju donijeli i zaustavili su, ali i provjerili. Gledalo se u kakvom su higijenskom stanju termobox torbe, ali i osobna higijena dostavljača.
I dok su neke bile doista uredne, u 20 posto njih utvrđena je nehigijena i nedostatak pranja, čišćenja i dezinfekcije.