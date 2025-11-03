HEROJ DOMOVINSKOG RATA /

Donosimo detalje pokopa Jean-Michela: Sve je dogovoreno s njegovom obitelji

Na sastanku u Ministarstvu branitelja dogovoreni su detalji posljednjeg ispraćaja četvorice branitelja Vukovara, pronađenih na Ovčari i Petrovačkoj doli.

Pokop Francuza, Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

Posmrtni ostaci 21-godišnjeg branitelja Zorislava Gašpara bit će pokopani idućeg dana, također u Vukovaru. Ondje će u krugu obitelji biti pokopan i branitelj Dragutin Štic, dok će ispraćaj Josipa Batarela biti na zagrebačkom Miroševcu, a vrijeme ukopa bit će naknadno objavljeno. Više pogledajte u prilogu.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.11.2025.
19:31
Katarina Brečić
Jean Michel NicollierMemorijalno GrobljePokop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx