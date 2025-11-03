Donosimo detalje pokopa Jean-Michela: Sve je dogovoreno s njegovom obitelji

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HEROJ DOMOVINSKOG RATA /

Na sastanku u Ministarstvu branitelja dogovoreni su detalji posljednjeg ispraćaja četvorice branitelja Vukovara, pronađenih na Ovčari i Petrovačkoj doli.

Pokop Francuza, Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

Posmrtni ostaci 21-godišnjeg branitelja Zorislava Gašpara bit će pokopani idućeg dana, također u Vukovaru. Ondje će u krugu obitelji biti pokopan i branitelj Dragutin Štic, dok će ispraćaj Josipa Batarela biti na zagrebačkom Miroševcu, a vrijeme ukopa bit će naknadno objavljeno. Više pogledajte u prilogu.