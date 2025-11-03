Hrvati rekli što misle o Trumpovoj borbi za mir u Ukrajini: 'On je vuk prerušen u ovcu'

Čini se da više nema nade da Ukrajina dobije veliko pojačanje. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je novinarima jasno rekao kako zapravo ne razmatra ustupanje raketa 'Tomahawk' Ukrajini. Trump kaže da nema plana za slanje ovih raketa dugog dometa jer ih SAD trebaju za vlastitu obranu, a brine da bi njihovo slanje dovelo do eskalacije sukoba s Rusijom.

Za to vrijeme, Putin u Ukrajini pojačava napade kako bi osvojio Pokrovsk, važan grad na istoku zemlje u koji su Ukrajinci morali poslati svoje elitne postrojbe kako bi spriječili ruski prodor. Trump oružje neće slati, ali se zato u intervjuu CBS-u pohvalio popisom ratova za koje tvrdi da ih je završio.

"Taj se rat nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik", kazao je. Na pitanje 'pa zašto onda Putin ne okonča taj rat?', Trump je odogorio: "Ali, Norah, to je bio rat Joea Bidena, ne moj rat. Ja sam naslijedio taj glupi rat." Ali donio sam samo malu listu, pogledajte ovo - ratovi.

Hoće li Trump uspjeti završiti rat u Ukrajini?

Trump se već neko vrijeme hvali ratovima koje je kako kaže 'okončao', pa smo pitali i vas: "Hoće li Trump uspjeti završiti rat u Ukrajini?". Evo nekoliko vaših odgovora:

"Naravno da neće, njemu odgovara da rat potraje pa da Europa kupuje energente od Amera po puno većoj cijeni. On je vuk prerušen u ovcu", tvrdi Nikola Šucko.

"Vjerujem da hoće jer je žestoko zagrizao za Nobelovu nagradu da uđe u povijest kao veliki mirotvorac koji bi mu otvorio put prema 3. mandatu", kaže Željko Tvrdić.

Ljiljana Kanjer tvrdi: "Neće, oni su ga započeli, a samo dogovor Rusije i Ukrajine će ga završiti." Vladimir Vuk ne vjeruje pukim obećanjima. "To je rekao više puta kad se drugi put kandidirao za predsjednika. Rat i dalje traje", napisao je naš čitatelj.

