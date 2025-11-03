Stiže velika promjena vremena: Pozdravite se s visokim temperaturama

Uz frontalni sustav nestabilno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, a od sredine tjedna raste tlak zraka pa će se razvedravati sa zapada.

PONEDJELJAK

Prijepodne promjenjivo i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim, a mjestimice će pasti i više od 30 mm/m2. Već sredinom dana će se sa zapada razvedravati. Zapuhat će slab do umjeren, prolazno i jak vjetar sa sjevera, a uz obalu će umjereno i jako jugo okrenuti na sjeverozapadnjak pa buru koja će ponegdje imati i olujne udare. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu između 13 i 18 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sve manje oblaka pa će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren, još ponegdje na udare i jak sjeverozapadnjak, a temperatura većinom oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još sredinom dana nešto kiše, a zatim će se i ovdje naoblaka polako smanjivati. Puhat će umjeren, na udare i jak sjeverozapadnjak, a temperatura oko 14 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne postupno vedrije, kiše i pljuskova će biti još uglavnom na krajnjem jugu. Jugo će okrenuti na jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak, a onda i buru koja će u drugom dijelu dana jačati. Dnevna temperatura između 17 i 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice, često i pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura u gorju od 11 do 14, a na moru i do 18, 19 stupnjeva

IDUĆIH DANA

Idućih dana stabilno i sunčano, a stabilnost u ovo doba godine znači i čestu maglu. Od sredine tjedna će se magla mjestimice i dulje zadržavati pa pripazite u prometu jer bi lokalno vidljivost mogla biti i manja od 100 metara. Dnevna temperatura se neće previše mijenjati, ali jutarnja će biti osjetno niža, mjestimice će biti i minusa, ponegdje i mraza pa je vrijeme da nakon južine pripremite topliju odjeću.

Na Jadranu u nastavku tjedna sunčano i stabilno, lokalno je uz zapadnu obalu Istre moguća sumaglica ili magla. U početku će još biti olujnih udara bure, koja će zatim oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutra svježija, a danju ostaje toplo uz gotovo 20 stupnjeva.