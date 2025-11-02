Stiže promjena vremena: Kiša i pljuskovi, a u dijelovima Hrvatske i mraz

Nedjelja nam donosi promjenu, a krivac za nju je frontalni sustav koji nam se primiče sa zapada i donosi dosta vlage pa će rasti naoblaka, bit će i kiše i pljuskova, osobito krajem dana i u noći na ponedjeljak. Iza spomenutog poremećaja će nam stići i hladniji zrak pa će u novom tjednu temperatura u unutrašnjosti biti osjetno niža.

NEDJELJA

Još prijepodne u većini predjela barem djelomice sunčano, na kopnu će biti magle, a oblačnije od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje će pasti i nešto kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu jugo, a jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 8 do 13, na moru oko 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima postupni porast naoblake, ali će veći dio dana ostati suho, kiša se očekuje tek krajem dana i u noći na ponedjeljak. Jugozapadnjak će pojačati, a temperatura iznad prosjeka, oko 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u početku djelomice sunčano, zatim će prema večeri rasti naoblaka. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura do najviše 23 stupnja.

U Dalmaciji poslijepodne oblačnije u odnosu na prijepodne, a kiše će biti navečer, lokalno je u noći na ponedjeljak moguć i kakav izraženiji pljusak. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura između 19 i 23 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom, češćom, lokalno i obilnom prema kraju dana. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, na moru jugo, a temperatura bez veće promjene u odnosu na danas.

IDUĆIH DANA NA KOPNU I MORU

U ponedjeljak do sredine dana većinom oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, a zatim će poslijepodne oblaka biti sve manje pa će u nastavku tjedna biti pretežno sunčano, ujutro s maglom, sredinom tjedna i dugotrajnom. Stići će nam osjetno hladniji zrak pa nas u novom tjednu čekaju temperature primjerenije dobu godine, jutra će biti prilično hladna, ponegdje će biti i mraza.

Na Jadranu u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prijepodne kiša i pljuskovi, lokalno i izraženi, a zatim će se naoblaka smanjivati, prvo na sjevernom dijelu, prema kraju dana i na jugu pa će od utorka biti većinom sunčano. Zapuhat će jaka bura s olujnim udarima, u drugom dijelu tjedna slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježija, a dnevna temperatura samo malo niža.