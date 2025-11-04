Prepolovio se broj ilegalaca u Hrvatskoj: Dronovi i psi siju strah na granici

POLICIJA SE HVALI /

Sve je manje ilegalnih prelazaka hrvatske granice. U odnosu na prošlu godinu prepolovljeni su, doznaje se od prvog čovjeka policije. Ministar Božinović ugostio je bavarskog kolegu te se pohvalio moćnom opremom kojom se čuva schengenska granica.

Dronovi u zraku iznad mjesta Buhač, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom, nadziru svaki pedalj vanjske granice Europske unije i u stvarnom vremenu šalju sliku s terena hrvatskoj policiji.

„Ovaj dron zamjenjuje nekoliko desetaka ljudi. On je pola sata u zraku, a zahvaljujući kombi vozilu koje ga napaja — možemo biti 24 sata u zraku“, kaže Davor Pazman, policijski službenik Zapovjedništva za intervencije MUP-a.

Uz dronove, u nadzoru granice sudjeluju i službeni psi. Jedna od njih je kujica Fire (Vatra) koja je strah i trepet za sve koji pokušavaju ilegalno prijeći hrvatsku granicu.

„Sama njena pojava odvraća ilegalne prelaske osoba, a u slučaju da se razbježe — ona pomaže u pronalasku osoba“, kaže vodič službenog psa u zaštiti državne granice, Marin Božičević. Na granici Schengena s hrvatskom policijom je bio Mario Jurič. Više doznajte u prilogu.