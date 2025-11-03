Porinuta podmornica koja nosi torpedo za masovno uništenje, svijet u strahu od Posejdona

PUTINOVE 'IGRAČKE' /

Veliki dan za Rusiju i još jedna prijetnja za svijet. Nakon što su prošli tjedan testirali torpedo sudnjeg dana Posejdon, sada pokušavaju uvjeriti da imaju i podmornicu koja će ga nositi.

Ministar obrane Andrej Belousov objavio je porinuće nuklearne raketne podmornice Habarovsk iz brodogradilišta Sevmaš. Sve se odvilo u Bijelom moru, oko 600 kilometara zračne linije od finske granice i NATO snaga. Događaj je bio vrlo tajnovit, a Rusi nisu pokazali ni cijelu podmornicu. Tvrde da je opremljena torpedima Posejdon, podvodnim dronovima koji mogu izazvati radioaktivne tsunamije.

Putin je Posejdon prošli tjedan usporedio s interkontinentalnom balističkom raketom Sarmat, poznatijom kao Sotona, tvrdeći da je još moćniji: „Brzina i dubina ovog sustava ne može se usporediti s ničim u svijetu. Malo je vjerojatno da će sličan sustav biti razvijen uskoro i trenutačno ne postoje metode njegovog presretanja.” Više doznajte u prilogu Andrijane Čičak Božić.