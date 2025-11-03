Ako vas zanima što Ivici Kosteliću znači sloboda, onda pogledajte ovo

LEGENDA /

Ako vas je ikad zanimalo što Ivici Kosteliću znači sloboda, od danas to možete doznati u njegovom kratkometražnom filmu Freedom. Premijera je večeras održana u središtu Zagreba uz brojna lica i svijeta sporta. Freedom ili na hrvatskom Sloboda sniman je na planini. I to onoj na kojoj Ivica dosad nikad nije skijao - riječ je o austrijskom Obertauernu. Film je posvećen njegovoj velikoj strasti, freeride skijanju i planinskim prostranstvima. Osim zagrebačke premijere, Kostelić je najavio i prikazivanja u Innsbrucku i Obertauernu kao i na festivalu u Ljubljani, čime će njegova priča doprijeti do šire europske publike.

