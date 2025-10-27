Janica Kostelić primila veliko svjetsko priznanje u Indiji: 'Inspiracija za generacije'

Janica Kostelić, najtrofejnija hrvatska sportašica svih vremena, dobila je novo međunarodno priznanje. Tijekom posjeta Indiji, gdje je bila počasna gošća na Svjetskom kulturnom festivalu “One World One Family”, Janica je primila humanitarnu nagradu za svoj doprinos sportu, humanosti i inspiraciji koju pruža mladima diljem svijeta.

Organizatori su u obrazloženju nagrade istaknuli njezinu iznimnu karijeru i osobnu snagu:

“Počašćeni smo što možemo odati priznanje gospođi Janici Kostelić. Kao legenda alpskog skijanja i najslavnija hrvatska sportašica, ona je simbol izvrsnosti i izdržljivosti. S četiri olimpijska zlata, dva srebra i tri naslova ukupne pobjednice Svjetskog kupa, Janica je među najuspješnijim skijašicama u povijesti. No njezino nasljeđe nadilazi brojke – ono je zapisano u srcima onih koji vjeruju da veličina počinje upornošću i vjerom u sebe.”

U priopćenju su dodatno naglasili da je Janica svojim primjerom pokazala što znače otpornost, poniznost i snaga volje, inspirirajući generacije sportaša da slijede svoje snove unatoč preprekama.

Festival One World One Family okuplja vodeće sportaše, humanitarce i kulturne djelatnike iz cijelog svijeta, promovirajući jedinstvo, solidarnost i međusobno poštovanje među narodima.

Iza organizacije stoji humanitarna zaklada koja aktivno pomaže najugroženijima kroz projekte besplatne prehrane, obrazovanja i zdravstvene skrbi.

Za Janicu Kostelić, koja već godinama živi daleko od medijske pozornosti, ovo priznanje potvrda je da njezina sportska i ljudska veličina i dalje nadahnjuje svijet.

