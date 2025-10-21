Ljutić brani tron, Popović se vraća jača no ikad! Ovo je raspored svih utrka Svjetskog kupa

Nova sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju kuca na vrata, a s njom i velika uzbuđenja za hrvatske navijače. Dok se snježne padine pripremaju za najbolje svjetske skijašice, u fokusu su dvije hrvatske heroine... Zrinka Ljutić, koja ulazi u sezonu kao vladarica slaloma, i Leona Popović, koja se nakon teške ozljede vraća na staze gladna novih uspjeha.

Zrinka Ljutić: U obranu slalomske krune

Sa samo 21 godinom, Zrinka Ljutić ulazi u novu sezonu s teretom, ali i privilegijom obrane Malog kristalnog globusa u slalomu. Prošla sezona bila je kao iz snova, pobjedama u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu postala je prva Hrvatica nakon Janice Kostelić koja je slavila u Svjetskom kupu. Njezina dominacija bila je toliko izražena da je u jednom trenutku vodila i u ukupnom poretku, podsjetivši sve na slavne dane hrvatskog skijanja.

Nakon uspješne tranzicije na Atomic opremu, mlada Zagrepčanka pokazala je iznimnu mentalnu snagu i tehničku superiornost. "Osjećala sam se moćno i dominantno," izjavila je nakon jedne od pobjeda, potvrdivši da je spremna nositi se s pritiskom. Očekivanja su velika, no Zrinka je već dokazala da je njezina vizija jasna, ostati na vrhu.

Leona Popović: Hrabri povratak nakon velike ozljede

Dok će Zrinka braniti naslov, Leona Popović (27) vodit će svoju najvažniju bitku, povratak u svjetski vrh nakon što joj je ozljeda prekinula prošlu sezonu. U studenom 2024., na treningu u Killingtonu, doživjela je puknuće medijalnog meniskusa i prednjeg križnog ligamenta, što je zahtijevalo složenu operaciju i dugu rehabilitaciju.

Za iskusnu skijašicu, koja je do svoje 22. godine prošla već tri operacije, ovo je bio samo još jedan izazov. Svoj poznati smisao za humor pokazala je i ranije, upitavši se na društvenim mrežama: "Povratak broj 4? Ili 5? Ma tko više broji." Upravo ta nevjerojatna otpornost gura je naprijed. Nakon mjeseci oporavka, Leona je od srpnja ponovno na snijegu i trenira u punom intenzitetu. S dva postolja u Svjetskom kupu u karijeri, njezin cilj je jasan, a to je vratiti se na startnu kućicu prvog slaloma sezone u Leviju i ponovno se boriti za najviše pozicije. Pretpostavlja se da će Leona u prvim utrkama startati otprilike kao 25. skijašica, a cilj je kroz sezonu napredovati.

Raspored svih utrka u sezoni 2025.2026.

LISTOPAD

25.10. subota Sölden (Austrija) - Veleslalom

STUDENI

15.11. subota Levi (Finska) - Slalom

23.11. nedjelja Sun Gurgl (Austrija) - Slalom

29.-30.11. subota-nedjelja Copper Mt. (SAD) - Veleslalom, slalom

PROSINAC

06.-07.12. subota-nedjelja Tremblant (Kanada) - Veleslalom

12.-14.12. petak-nedjelja St. Moritz (Švicarska) - Spust, Super G

16.12. utorak Courchevel (Francuska) - Slalom

20.-21.12. subota-nedjelja Val d’Isère (Francuska) - Spust, Super G

28.-29.12. nedjelja-ponedjeljak Semmering (Austrija) - Veleslalom, Slalom

SIJEČANJ

03.-04.1. subota-nedjelja Kranjska Gora (Slovenija) - Veleslalom, Slalom

10.-11.1. subota-nedjelja Zauchensee (Austrija) - Spust, Super G

13.1. utorak Flachau (Austrija) - Slalom

17.-18.1. subota-nedjelja Tarvisio (Italija) - Spust, Super G

20.1. utorak Kronplatz (Italija) - Slalom

24.-25.1. subota-nedjelja Špindleruv Mlyn (Češka) - Veleslalom, Slalom

30.-31.1. petak-subota Crans Montana (Švicarska) - Spust, Super G

VELJAČA

06.-22.2. Olimpijske igre Milano-Cortina (Italija) - Spust, Super G, Veleslalom, Slalom, Timska kombinacija

28.-01.2. subota-nedjelja Soldeu/El Tarter (Andora) - Spust, Super G

OŽUJAK

07.-08.3. subota-nedjelja Val di Fassa (Italija) - Spust, Super G

14.-15.3. subota-nedjelja Åre (Švedska) - Veleslalom, Slalom

21.-25.3. subota-srijeda Lillehamme (Norveška) - Spust, Super G, Veleslalom, Slalom

