Rezervirajte datume /

Ljutić brani tron, Popović se vraća jača no ikad! Ovo je raspored svih utrka Svjetskog kupa

Ljutić brani tron, Popović se vraća jača no ikad! Ovo je raspored svih utrka Svjetskog kupa
×
Foto: Profimedia

S vladajućom slalomskom kraljicom i upornom povratnicom, sezona koja je pred nama obećava

21.10.2025.
12:11
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju kuca na vrata, a s njom i velika uzbuđenja za hrvatske navijače. Dok se snježne padine pripremaju za najbolje svjetske skijašice, u fokusu su dvije hrvatske heroine... Zrinka Ljutić, koja ulazi u sezonu kao vladarica slaloma, i Leona Popović, koja se nakon teške ozljede vraća na staze gladna novih uspjeha. 

Zrinka Ljutić: U obranu slalomske krune

Sa samo 21 godinom, Zrinka Ljutić ulazi u novu sezonu s teretom, ali i privilegijom obrane Malog kristalnog globusa u slalomu. Prošla sezona bila je kao iz snova, pobjedama u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu postala je prva Hrvatica nakon Janice Kostelić koja je slavila u Svjetskom kupu. Njezina dominacija bila je toliko izražena da je u jednom trenutku vodila i u ukupnom poretku, podsjetivši sve na slavne dane hrvatskog skijanja.

Nakon uspješne tranzicije na Atomic opremu, mlada Zagrepčanka pokazala je iznimnu mentalnu snagu i tehničku superiornost. "Osjećala sam se moćno i dominantno," izjavila je nakon jedne od pobjeda, potvrdivši da je spremna nositi se s pritiskom. Očekivanja su velika, no Zrinka je već dokazala da je njezina vizija jasna, ostati na vrhu.

Leona Popović: Hrabri povratak nakon velike ozljede

Dok će Zrinka braniti naslov, Leona Popović (27) vodit će svoju najvažniju bitku, povratak u svjetski vrh nakon što joj je ozljeda prekinula prošlu sezonu. U studenom 2024., na treningu u Killingtonu, doživjela je puknuće medijalnog meniskusa i prednjeg križnog ligamenta, što je zahtijevalo složenu operaciju i dugu rehabilitaciju.

Za iskusnu skijašicu, koja je do svoje 22. godine prošla već tri operacije, ovo je bio samo još jedan izazov. Svoj poznati smisao za humor pokazala je i ranije, upitavši se na društvenim mrežama: "Povratak broj 4? Ili 5? Ma tko više broji." Upravo ta nevjerojatna otpornost gura je naprijed. Nakon mjeseci oporavka, Leona je od srpnja ponovno na snijegu i trenira u punom intenzitetu. S dva postolja u Svjetskom kupu u karijeri, njezin cilj je jasan, a to je vratiti se na startnu kućicu prvog slaloma sezone u Leviju i ponovno se boriti za najviše pozicije. Pretpostavlja se da će Leona u prvim utrkama startati otprilike kao 25. skijašica, a cilj je kroz sezonu napredovati.

Raspored svih utrka u sezoni 2025.2026.

LISTOPAD

25.10. subota Sölden (Austrija) - Veleslalom

STUDENI

15.11. subota Levi (Finska) - Slalom

23.11. nedjelja Sun Gurgl (Austrija) - Slalom

29.-30.11. subota-nedjelja Copper Mt. (SAD) - Veleslalom, slalom

PROSINAC

06.-07.12. subota-nedjelja Tremblant (Kanada) - Veleslalom

12.-14.12. petak-nedjelja St. Moritz (Švicarska) - Spust, Super G

16.12. utorak Courchevel (Francuska) - Slalom

20.-21.12. subota-nedjelja Val d’Isère (Francuska) - Spust, Super G

28.-29.12. nedjelja-ponedjeljak Semmering (Austrija) - Veleslalom, Slalom

SIJEČANJ

03.-04.1. subota-nedjelja Kranjska Gora (Slovenija) - Veleslalom, Slalom

10.-11.1. subota-nedjelja Zauchensee (Austrija) - Spust, Super G

13.1. utorak Flachau (Austrija) - Slalom

17.-18.1. subota-nedjelja Tarvisio (Italija) - Spust, Super G

20.1. utorak Kronplatz (Italija) - Slalom

24.-25.1. subota-nedjelja Špindleruv Mlyn (Češka) - Veleslalom, Slalom

30.-31.1. petak-subota Crans Montana (Švicarska) - Spust, Super G

VELJAČA

06.-22.2. Olimpijske igre Milano-Cortina (Italija) - Spust, Super G, Veleslalom, Slalom, Timska kombinacija

28.-01.2. subota-nedjelja Soldeu/El Tarter (Andora) - Spust, Super G

OŽUJAK

07.-08.3. subota-nedjelja Val di Fassa (Italija) - Spust, Super G

14.-15.3. subota-nedjelja Åre (Švedska) - Veleslalom, Slalom

21.-25.3. subota-srijeda Lillehamme (Norveška) - Spust, Super G, Veleslalom, Slalom

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nakon pobjede podijelila dojmove za RTL

Zrinka LjutićLeona PopovićSvjetski KupSkijanjeAlpsko Skijanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rezervirajte datume /
Ljutić brani tron, Popović se vraća jača no ikad! Ovo je raspored svih utrka Svjetskog kupa