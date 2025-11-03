Umro je najstariji osvajač zlatne olimpijske medalje

U 102. godini umro je Charles Coste, legendarni francuski biciklist i najstariji osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama.

Njegov odlazak označava kraj jedne izvanredne ere, no njegovo nasljeđe, okrunjeno zlatom iz Londona 1948. i simboličnim nošenjem baklje u Parizu 2024., ostat će trajna inspiracija.

Trijumf u Londonu i simbolika nade

Rođen 8. veljače 1924. u Ollioulesu na jugu Francuske, Coste je postao jedan od poslijeratnih sportskih heroja svoje nacije. Vrhunac karijere dosegnuo je na Olimpijskim igrama u Londonu 1948., prvim Igrama nakon Drugog svjetskog rata. Tamo je, zajedno sa Sergeom Blussonom, Fernandom Decanalijem i Pierreom Adamom, osvojio zlatnu medalju u momčadskoj dohvatnoj vožnji na 4000 metara.

Ta pobjeda simbolizirala je ponovno rađanje nacije nakon godina razaranja. "Osvajanje olimpijskog zlata je nezaboravno – neizmjerna radost", prisjetio se Coste, dodavši uz smijeh: "Bili smo presretni, iako su Britanci zaboravili odsvirati Marseljezu za nas."

Profesionalni uspjesi i pobjeda nad Coppijem

Costeova karijera bila je ispunjena i brojnim profesionalnim uspjesima. Već 1949. godine zapanjio je biciklistički svijet pobjedom na prestižnoj utrci Grand Prix des Nations, pobijedivši legendarnog Talijana Fausta Coppija. Uspjehe je nastavio nizati pobjedama na utrkama Pariz-Limoges 1953. i Ronde de Monaco 1954. godine.

Poznat po taktičkoj inteligenciji i nepokolebljivoj skromnosti, bio je jednako cijenjen zbog svog karaktera kao i zbog pobjeda. Iako nikada nije završio Tour de France, tri je puta uspješno završio Giro d'Italia.

Prije tri godine, 74 godine nakon svog podviga, dobio je najviše francusko odlikovanje - Legiju časti. "Svim srcem želim da budete kao ja u mojim godinama, isti - samo bez problema s koljenima kao ja. Imam dobro pamćenje, moja sjećanja su točna u mojoj glavi i to je super. To je nevjerojatno i impresivno", izjavio je tada.

