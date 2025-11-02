Drama u MLB finalu: Dodgersi obranili naslov nakon 25 godina čekanja

Los Angeles Dodgersi su pobijedili Toronto Blue Jayse 5-4 u produžetku odlučujuće, sedme utakmice velikog MLB finala te postali prvi prvi klub nakon NY Yankesa, sa obranjenom titulom Major League Baseballa nakon 25 godina.

Za klub iz LA-a to je deveti naslov ukupno, a treći u zadnjih šest godina, do kojeg su došli u drami, u produžetku sedme utakmice finala.

Dodgersi, koje je Miguel Rojas sretno u devetom inningu odveo u produžetke, ostvarili su pobjednički bod u 11. inningu zahvaljjujući "home runu" Willa Smitha.

Toronto Blue Jaysi, koji su tražili svoj prvi MLB naslov u 32 godine, imali su priliku jer su vodili s 3-2 u pobjedama u seriji. Pobjeda Dodgersa je također pokvarila planove za zabavu u Kanadi gdje su navijači jedine MLB momčadi u zemlji željeli slaviti od obale do obale.

Bacač Dodgersa Japanac Yoshinobu Yamamoto proglašen je najkorisnijim igračem World Seriesa.

"Imali smo puno, puno sreće što smo pobijedili", rekao je vlasnik Dodgersa Mark Walter.

POGLEDAJTE VIDEO: