Nakon derbija buknule strasti: Navijači pokrenuli neočekivanu akciju protiv suca
U samo nekoliko sati Google stranica lokala zatrpana je negativnim recenzijama, a prosječna ocjena restorana srušila se s 4.2 na tek 1.5.
Nakon burnog derbija Dinama i Rijeke, nezadovoljstvo se prelilo na Google gdje mu je pala ocjena i ime lokala
Nakon napetog derbija 12. kola HNL-a između Dinama i Rijeke (2:1), strasti se nisu smirile ni dugo nakon posljednjeg zvižduka.
U središtu pažnje našao se glavni sudac Igor Pajač, čije su odluke izazvale val nezadovoljstva osobito zbog neisključenja Josipa Mišića u 77. minuti nakon dva prekršaja.
“Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg”
Naime, navijači su otkrili da je Pajač jedan od vlasnika jednog restorana u Sv. Ivan Zelini te su, nakon objave na jednoj navijačkoj stranici, pokrenuli pravu online ofenzivu.
U samo nekoliko sati Google stranica lokala zatrpana je negativnim recenzijama, a prosječna ocjena restorana srušila se s 4.2 na tek 1.5.
Kao da to nije bilo dovoljno, korisnici su privremeno promijenili i ime lokala u – “Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg”.
Većina novih “recenzija” odnosila se izravno na utakmicu i sučeve odluke, uz dozu satire i bijesa:
“Po ulasku u pizzeriju dobio sam crveni karton jer ne navijam za Dinamo!”
“Kako loše sudi, tako loše i peče pizze.”
“Osjeti se da je tijesto kupljeno potplaćenim parama iz HNS-a – ne preporučujem.”
“Sve smrdi na plavu boju, a konobari imaju tetovaže Dinama.”
Neki su otišli i korak dalje u duhovitosti:
“Žohar na pizzi, a konobar me ošamario jer sam rekao da navijam za Hajduk. Katastrofa!”
Od derbija do digitalnog linča
Ova neobična “recenzijska osvetnička akcija” postala je viralna na društvenim mrežama, a broj negativnih komentara rastao je iz minute u minutu.
Premda su mnogi reakciju navijača opisali kao pretjeranu, drugi su je vidjeli kao simbolični prosvjed protiv, kako kažu, “dugogodišnje pristranosti suđenja u korist Dinama”.
POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se vraća nakon dvije i pol godine: Poznat protivnik za Glory Collision 8