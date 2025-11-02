Nakon derbija buknule strasti: Navijači pokrenuli neočekivanu akciju protiv suca

Nakon burnog derbija Dinama i Rijeke, nezadovoljstvo se prelilo na Google gdje mu je pala ocjena i ime lokala

Nakon napetog derbija 12. kola HNL-a između Dinama i Rijeke (2:1), strasti se nisu smirile ni dugo nakon posljednjeg zvižduka.

U središtu pažnje našao se glavni sudac Igor Pajač, čije su odluke izazvale val nezadovoljstva osobito zbog neisključenja Josipa Mišića u 77. minuti nakon dva prekršaja.

“Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg”

Naime, navijači su otkrili da je Pajač jedan od vlasnika jednog restorana u Sv. Ivan Zelini te su, nakon objave na jednoj navijačkoj stranici, pokrenuli pravu online ofenzivu.

U samo nekoliko sati Google stranica lokala zatrpana je negativnim recenzijama, a prosječna ocjena restorana srušila se s 4.2 na tek 1.5.

Kao da to nije bilo dovoljno, korisnici su privremeno promijenili i ime lokala u – “Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg”.

Većina novih “recenzija” odnosila se izravno na utakmicu i sučeve odluke, uz dozu satire i bijesa:

“Po ulasku u pizzeriju dobio sam crveni karton jer ne navijam za Dinamo!”

“Kako loše sudi, tako loše i peče pizze.”

“Osjeti se da je tijesto kupljeno potplaćenim parama iz HNS-a – ne preporučujem.”

“Sve smrdi na plavu boju, a konobari imaju tetovaže Dinama.”

Neki su otišli i korak dalje u duhovitosti:

“Žohar na pizzi, a konobar me ošamario jer sam rekao da navijam za Hajduk. Katastrofa!”

Od derbija do digitalnog linča

Ova neobična “recenzijska osvetnička akcija” postala je viralna na društvenim mrežama, a broj negativnih komentara rastao je iz minute u minutu.

Premda su mnogi reakciju navijača opisali kao pretjeranu, drugi su je vidjeli kao simbolični prosvjed protiv, kako kažu, “dugogodišnje pristranosti suđenja u korist Dinama”.

