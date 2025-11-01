Dinamo prenio izjavu kapetana: 'Naš Sjever je nedostižan. Nitko nema navijače kao mi'

Dva i pol sata nakon napetog derbija na Maksimiru i pobjede Dinama nad Rijekom 2-1 u 12. kolu SHNL-a, službeni Dinamo je u subotu navečer prenio izjavu kapetana Josipa Mišića, igrača koji je ovoga puta izazvao burne reakcije među navijačima, zadnjeg veznog, najvažnijeg igrača Dinama.

Nitko nema navijače kao Dinamo. Naš Sjever je nedostižan. U porazu i pobjedi, uvijek smo bili i uvijek ćemo biti jedno. Josip Mišić.

Mišić prvo nije pozdravio navijače, pa se onda vratio i pozdravio ih

Naime, Mišić ih isprva nije pozdravio nakon utakmice, što su Bad Blue Boysi dočekali zvižducima, a društvene mreže su ubrzo planule.

Na kraju se, prema riječima iz kluba, kapetan na nagovor drugih članova Dinama ipak vratio na centar i zapljeskao prema tribinama, iako su se pojavile i tvrdnje da je pljunuo u smjeru zapada.

U službenoj izjavi koju prenosi Dinamo, Mišić je poručio:

"Teška utakmica, najvažnije je bilo doći do pobjede i ostaviti iza nas muke iz Vinkovaca. Pokazali smo karakter, iako je Rijeka u drugom poluvremenu zaslužila bod. Nitko nema navijače kao Dinamo – naš Sjever je nedostižan. U porazu i pobjedi, uvijek smo bili i uvijek ćemo biti jedno.“

Mišić propušta gostovanje u Puli

Zbog četvrtog žutog kartona, Mišić će propustiti sljedeći ligaški susret protiv Istre 1961 u Puli, iako mnogi smatraju da je u derbiju trebao biti isključen zbog udaranja protivnika – i to više njih – u 77. minuti. Ipak, kapetan najavljuje da neće ostaviti ekipu samu:

"Nažalost, neću moći igrati, ali bit ću s momčadi i putovati u Pulu da ih podržim. Vjerujem u svoje suigrače i siguran sam da će dati sve od sebe za nova tri boda.“

Mario Kovačević: 'Nisam vidio što se točno događalo jer sam bio u svom filmu'

Iz Maksimira su dodatno poručili da ne žele dodatno dizati tenzije te da je sve shvaćeno krivo. Istaknuli su kako je Mišić navijačima zapljeskao i da među svlačionicom i tribinama nema nikakvog sukoba. Ostaje vidjeti kako će publika reagirati već u četvrtak, kada Dinamo na domaćem terenu dočekuje Celtu u europskom ogledu, u kojem Mišić ima pravo nastupa. Trener Mario Kovačević, upitan o incidentu, kratko je rekao da "nije vidio što se točno događalo jer je bio u svom filmu“.

Podsjetimo, u derbiju 12. kola HNL-a doprvak Dinamo je svladao prvaka Rijeku sa 2-1 (1-0). Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar (29) i Arber Hoxha (84), dok je Merveil Ndockyt (58) zabio gol za Rijeku za 1-1.

Dinamo se ovom pobjedom poravnao s Hajdukom na vrhu ljestvice, oba sastava imaju po 25 bodova, ali Splićani su odigrali susret manje, dok je Rijeka ostala sedma sa 14 bodova.

REZULTATI 12. KOLA:

Subota:

Dinamo - Rijeka 2-1 (Bakrar 29, Hoxha 84/Ndockyt 58)

Istra 1961 - Vukovar 1991 (18.45 sati)

Nedjelja:

Slaven Belupo - Hajduk (16 sati)

Osijek - Varaždin (18.45 sati)

Ponedjeljak:

Gorica - Lokomotiva (18 sati)

POGLEDAJTE VIDEO: Goda nakon slavlja na Maksimiru razgovarao s Donnom Dianom Prćić: 'Klasični derbi, normalno je da ima tenzija!