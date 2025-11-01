Dinamo s dva lica: 'Ivan Nevistić ušutkao je kritičare, ali jedno o Rijeci moram reći'

U derbiju 12. kola HNL-a Dinamo je svladao prvaka Rijeku sa 2-1 (1-0). Strijelci u subotu poslijepodne za Dinamo bili su Monsef Bakrar (29) i Arber Hoxha (84), dok je Merveil Ndockyt (58) bio uspješan za Rijeku.

Ivan Nevistić je ušutkao kritičare, ali znate što - takav vam je život golmana. Danas je spasio Dinamo u nekim situacijama, pogotovo pred kraj susreta kad je skinuo loptu ispod grede. S ovom utakmicom Ivan Nevistić je vratio sigurnost. Morate se kao golman dokazivati svaku utakmicu da bi došli do tog statusa kakvog su imali nekadašnji vratari Dinama. Nikola Jurčević za Net.hr.

Dinamo u prvom dijelu bio bolji, u drugom Rijeka

Dinamo je u prvom dijelu bio bolji, dok je Rijeka u nastavak susreta izašla na teren kao druga momčad. Imali su dominaciju, da nije bilo Ivana Nevistića, Dinamo bi izgubio. Nikola Jurčević, bivši nogometaš i trener Dinama, nekadašnji hrvatski nogometni reprezenativac, Bilićev pomoćnik u reprezentaciji Hrvatske, među ostalim poslovima kojima se kao trener bavio, dao je portalu Net.hr stručni komentar.

"Ivan Nevistić je ušutkao kritičare, ali znate što - takav vam je život golmana. Danas je spasio Dinamo u nekim situacijama, pogotovo pred kraj susreta kad je skinuo loptu ispod grede, ali kažem, takva je sudbina golmana. S ovom utakmicom Ivan Nevistić je vratio sigurnost i na određeni način ušutkao kritičare, ali takva je sudbina svih golmana, pogotovo u Dinamu. Jednostavno, morate se kao golman dokazivati svaku utakmicu da bi došli do tog statusa kakvog su imali nekadašnji vratari Dinama."

'Sretna pobjeda Dinama'

"Sretna pobjeda Dinama. Prvo poluvrijeme je Dinamo zasluženo vodio 1-0, međutim u drugom poluvremenu gledali smo totalnu dominaciju Rijeke. Rijeka je bila bliže pobjedi u nastavku, ali na kraju je jedan eurogol Hoxhe je donio pobjedu Dinamu i veliko olakšanje u svakom smislu, za samopouzdanje, za atmosferu i sve ostalo. Pogotovo nakon poraza u Vinkovcima od Vukovara i uoči Celte na Maksimiru u 4. kolu Europske lige. Rijeka me, moram to reći, iznenadila u drugom poluvremenu jednom dominacijom, agresivnošću, presingom. Bili su bolji, ali na kraju je Hoxhin udarac je presudio. Stvarno nisam očekivao da Rijeka na takav način može izdominirati. U nastavku su izašli vrlo hrabro, raširili se, Dinamo je vrlo teško dolazio do lopte."

Jurčević priča kako je manje - više momčad Dinama bila na tragu kakvom igraju zadnje utakmice. U sistemu i svemu tome je manje - više bilo slično.

'Rijeka se diže'

"Nisam vidio neke promjene u odnosu na prije".

Ali vidio je Jura nešto drugo...

"Rijeka je u drugom poluvremenu bila sigurna u pasu, a kad je Dinamo imao loptu, visoko su napadali. Iznenadili su Dinamo. Plavi vjerojatno nisu očekivali takav jedan presing Rijeke. Rijeka se bez obzira na poraz diže i idu polako prema tom trećem mjestu".

Hoxha je zabio spektakularan gol...

"Pokazao je već u dosta utakmica da kad Dinamu ne ide, on nekako izvuče neki vanserijski potez, a ovaj je bio. rekao bih, najbolji ove sezone. U prvi tren se činilo da je centrirao, pa da je lopta završila u rašljama, ali malo bolje kad sam gledao, Hoxha je pucao po golu i zabio eurogol. Svaka mu čast", zaključio je Nikola Jurčević.

REZULTATI 12. KOLA:

Subota:

Dinamo - Rijeka 2-1 (Bakrar 29, Hoxha 84/Ndockyt 58)

Istra 1961 - Vukovar 1991 (18.45 sati)

Nedjelja:

Slaven Belupo - Hajduk (16 sati)

Osijek - Varaždin (18.45 sati)

Ponedjeljak:

Gorica - Lokomotiva (18 sati)

