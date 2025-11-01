Mario Kovačević: 'Po meni je sudac u redu reagirao, reakciju tribina nisam primijetio'

Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a na Maksimiru slavio protiv Rijeke 2:1 te se tako barem privremeno vratio na vrh ljestvice s utakmicom više od Hajduka.

Poveli su Plavi u 29. minuti preko Bakrara, a gosti izjednačili u 58. kada je precizan bio Ndockyt. Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom. No, rezultat je u konačnici mogao biti drugačiji da nije bilo sjajne obrane Ivana Nevistića. Puno puta osporavani čuvar mreže Plavih, fantastično je reagirao u 90. minuti. Fruk je poslao odličnu loptu iza leđa obrane Dinama za Vignata, ali mu je Nevistić čudesno obranio.

Derbi je obilježilo i vrlo loše suđenje Pajača, glavni se sudac posebno "proslavio" u 78. minuti kada je kapetan Dinama Mišić prvo oštrim startom udario po nogama Fruka, zatim je ošamario Lasickasa pa Majstorovića i za sve to dobio samo žuti karton, a kartone iste boje dobili su još i Bakrar, Majstorović te kapetan Rijeke Zlomislić.

"Čestitam igračima, na kraju teška, ali zaslužena pobjeda. Čestitam igračima Rijeke na dobroj utakmici. Prvo poluvrijeme 40 minuta što želimo, zabili smo gol, možda smo mogli i dva iz nekih situacija. Drugo poluvrijeme nije bilo dobro, primili smo prelagani gol i krenula je nova utakmica. U tim trenucima je Rijeka bila bolja, moram pohvaliti Nevistića koji je pokazao kvalitetu, nakon drugog gola je imao još par intervencija, bilo je i svađe, pravi derbi. Mislim da smo na kraju ipak zaslužili pobjedu", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević pa se osvrnuo i na RIjeku:

"Nije nas Rijeka ničime iznenadila, kad smo bili energetski dobri, onda smo bili bolji. Ali, kad smo se potrošili, onda smo pali. Ali, pohvalio bih i kvalitetu Rijeke. Igraju taj sustav, Fruk igra jako dobro, ako nisi energetski pravi, onda su opasni. Trebali smo bolje reagirati, ali nismo potonuli, kad je bilo najteže ipak smo uspjeli pobijediti."

Ovakve utakmice znaju biti prekretnica sezone.

"Treba nam ovakva pobjeda, moja momčad to zaslužuje. Nakon 1-1 bio je šok, ali postigli smo pogodak. Ne volim se ponavljati, mi smo u jednom procesu, puno novih igrača ima ovdje još puno posla. Imamo problema s ozljedama, no vidimo na koga možemo više računati."

Foto: Matija Habljak/pixsell

Dinamo je definitivno u problemima. Ima li Kovačević rješenje?

"Rješenje za probleme je ovih 40 minuta, kad smo vi kompaktni. Opet primimo taj prelagani gol. Da, možda nam je ovo trebalo, da se dižemo, da pokažemo da smo dobri kad je najteže."

Nastup Lisice na desnom boku?

"Nemam mu što zamjeriti, vidi se da nije lako, pogotovo kad protivnik dominira. Vidjet ćemo za červrtak, iako će vjerojatno igrati istu poziciju. Priključili smo i Mikića."

Junaci su ponovno bili Bakrar i Hoxha.

"Znamo da su Bakrar i Hoxha kvalitetni, rade odlično i to im se vraća."

Upitan je trener Dinama i da komentira situaciju s kapetanom Mišićem.

"Nisam točno vidio što je Mišić napravio. Nervoza, derbi, mi smo smirivali situaciju, po meni je sudac u redu reagirao."

Trzavice između igrača i navijača na kraju dvoboja, neka čudna situacija?

"Bio sam u svojem filmu, ne znam što je bilo. Zahvaljujem navijačima na podršci, nisam to primijetio."

