Navijačima Dinama pobjeda ostavila gorak okus: 'Hvala Pajaču, a tebi zbogom!'

Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a na Maksimiru slavio protiv Rijeke 2:1 te se tako barem privremeno vratio na vrh ljestvice s utakmicom više od Hajduka.

Poveli su Plavi u 29. minuti preko Bakrara, a gosti izjednačili u 58. kada je precizan bio Ndockyt. Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom.

Reakcije navijača Dinama na društvenim mrežama velikom su većinom usmjerene prema treneru Mariju Kovačeviću za kojeg tvrde kako više ne bi trebao sjediti na klupi Plavih.

"Pobjeda koja će nažalost, za kratko, samo gurnuti pod tepih sve probleme. Igra je opet bila loša, posebice drugo poluvrijeme i Dinamo je opasno živio do zadnje sekunde", "Ruka u lice uvijek, ali uvijek mora biti crveni karton", "Bez obzira na rezultat, Kovačević mora otići. Ova momčad je kvalitetna, ali trener nije dorastao ovako velikom zadatku", "Usprkos pobjedi Kovačević bi trebao dobiti momentalni otkaz", "Utakmica koju nismo smjeli pobijediti, a i ne bi ju pobijedili da je sudac bio realan i isključio Mišića. Na drugo poluvrijeme igrači nisu došli, igra negledljiva, 25 minuta nas pritišću, ne stojimo dobro na terenu, Kovačević sjedi na klupi i ne mijenja igrača do iza 70. minute. Živ i zdrav bio Mario, ali hvala i doviđenja", "Moj Kovačeviću promašena taktika svaku utakmicu. Sreća pa imaš individualnu kvalitetu igrača pa dobiješ utakmicu. Hvala Pajaču danas. Mišić čisti crveni karton"

"Jako loše. Kova je pročitana knjiga u HNL-u a skoro svaki put nema plan B", "Mozemo pričati kaj oćemo ali Pajač nam je osvojio utakmicu", "Kao navijač Dinama Mišić čisti crveni i suspenzija najmanje 3 utakmice", "Kovačeviću, bez obzira na pobjedu, drag si i simpatičan čovjek, vole te svi prijatelji nogometa u HR, ali bolje je da odeš na vrijeme. Dinamo je imao danas fini sudački vjetar u leđa (Mišić je trebao dobiti crveni) i jedva iščupao pobjedu", "Kovačević je danas bio miljenik sreće, nije zaslužio pobjedu, možda čak ni bod. Mišić je trebao dobiti crveni, ali naši suci nemaju muda dosuditi ono što treba", "Katastrofalna igra, Mišić zaslužio crveni. Kovačević izgubljen. Beljo ne postoji", "Kovačeviću unatoč pobjedi ako ti Boban ne daje otkaz daj sam ostavku. Ovo ne vodi ničemu", samo su neki od brojnih komentara.

Foto: Matija Habljak/pixsell

