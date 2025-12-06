Srbija na rubu kolapsa, a onda zaokret! SAD povukao potez, Vučić može 'uhvatiti' zrak

Odluka američkih vlasti da produlje operativnu licencu ruskoj kompaniji Lukoil do 29. travnja 2026. potaknula je u Srbiji optimizam da postoji dobra volja za neke ustupke Washingtona koji bi olakšali krizu izazvanu sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i zaustavljanjem rada NIS-ove rafinerije u Pančevu.

Ured američkog ministarstva financija (OFAC) ranije ovog tjedna dodatno je produljio rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila, prolongiran prethodno od 21. studenoga do 13. prosinca, a naknadno do kraja travnja iduće godine.

Za Srbiju to praktički znači da će 112 Lukoilovih postaja i dva skladišta nastaviti rad jer će Lukoil moći i uvoziti gorivo, što je na sadašnjoj razini oko 100.000 tona naftnih derivata.

Stručnjaci i analitičari to vide kao djelomičnu olakšicu za opskrbu domaćeg tržišta u situaciji kad Janaf, slijedeći američke sankcije, od 9. listopada više ne isporučuje naftu NIS-ovoj rafineriji koja potrošila zalihe i početkom tjedna obustavila rad.

'Skromna kolateralna korist'

Urednica specijaliziranog portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže za Hinu da je odluka OFAC-a donijela "skromnu kolateralnu korist" za Srbiju, ali ukazuje i na moguću spremnost Sjedinjenih Država "da malo popuste ruskim kompanijama" u svjetlu pokušaja Washingtona da pogura mirovne pregovore o Ukrajini.

To je, po njezinoj ocjeni, vjerojatno proizišlo iz nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da provede mirovni plan za končanje rata u Ukrajini, čija je jedna od točaka i postupno obustavljanje sankcija protiv ruskih energetskih kompanija.

"Ne kažem da je ovo s Lukoilom sada proizvod toga, ali očigledno postoji s američke strane dobra volja da se učine neki ustupci”, rekla je Putniković Hini.

'Neće biti jednostavno niti jeftino'

Glavni tajnik Udruge naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je produljenje operativne licence Lukoilu olakšalo situaciju u Srbiji.

“Ta licenca se odnosi na maloprodaju i to je dobro da će sve benzinske postaje i u Srbiji i u regiji moći nastaviti da rade", rekao je Mićović za RTS, navodeći da Lukoil već traži alternativne puteve za derivate jer neće biti u mogućnosti osigurati dovoljne količine iz svoje rafinerije u bugarskom Burgasu.

Istodobno, Mićović smatra "sjajnom prilikom" da se u sadašnjim okolnostima američkih sankcija NIS, u kojem je sad 56 posto ruskog vlasništva, vlasnički vrati na domaći teren.

"Neće biti jednostavno, neće biti ni jeftino, ali je sjajna prilika da se vrati u naše ruke vlasništvo nad rafinerijom", rekao je Mićović za RTS.

On kaže da "ne mora bukvalno država biti vlasnik" i upravljati NIS-om, jer to može biti i domaći kapital i država ne mora "izravno biti uključena u upravljanje NIS-om".

U osvrtu na američke sankcije, Mićović je naveo da je za osam mjeseci ove godine, od objave američkih sankcija ruskom energetskom sektoru, u Srbiju uvezeno više benzina nego tijekom cijele 2024. i 2023. ali i velika količina dizela, te da će to izvjesno trajati do kraja godine.

