Srbija pred kolapsom, stručnjak ogolio sve: 'Ne bi se trebali veseliti njihovim teškoćama'

Stručnjak za energiju i naftu Davor Štern za net.hr komentirao je dramu koju trenutačno proživljava Srbija zbog sankcija koje su pogodile Naftnu industriju Srbije (NIS).

Podsjetimo, Srbija nije uspjela dobiti licencu za nastavak opskrbe naftom rafinerije Pančevo, odbijenicu su dobili od SAD-a, pa ta rafinerija, prema najavama srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, prestaje s radom. Paralelno, Rusi, koji su vlasnici rafinerije, ne žele je prodati, pa je na horizontu blokada i stečaj NIS-a. Srbija je trenutačno u pat-poziciji. Svaka tvrtka koja bi poslovala s NIS-om potencijalno se i sama izlaže američkim sankcijama.

Nakon što se isprazne rezerve goriva na benzinskim postajama, moguće je da će se trošiti rezerve države u robnim zalihama, kojih ima do kraja siječnja. Prema službenim podacima, NIS posjeduje 20 posto benzinskih postaja u Srbiji i ostvaruje oko 50 posto prometa na tržištu prodaje goriva.

'Nije stvar novca, nego politike'

Vučić je ocijenio kako je jasno da Rusi ne žele prodati svoj udio u kompaniji NIS te da "nije riječ o novcu, nego o politici".

"Jasno je da Rusi ne žele prodati i da im se ne prodaje – nema nikakve sumnje. Nije novac uopće u pitanju, u pitanju je politika. I to je logično, njihovo pravo. Oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muke s tim. Kao što i Amerikance baš puno ne interesira ništa drugo osim njihovih geopolitičkih interesa“, rekao je.

'Srbija igra svoju igru i želi biti 'pametnija' od drugih'

Štern o NIS-u kaže da Srbija igra svoju igru i da žele biti pametniji od drugih. „Ali nisu do sada bili učinkoviti. Oni za tu situaciju znaju već dobrih osam mjeseci, nije ona došla iznenada i nisu ništa napravili da se to riješi. Vučić sad izjavljuje da Rusi neće prodati NIS. E sad, ako Rusi znaju da će primirje brzo nastupiti i da će sankcije prestati, onda oni vjerojatno zato ne žele prodati. Zašto bi prodavali nešto što su jeftino kupili, a sada to prodavali?“, rekao je Štern.

Navodi da je prodaja rafinerije inače vrlo složen proces i da se to ne može napraviti preko noći.

"A ovo što Amerikanci zovu ‘fire sale’, odnosno prodaja kad vam treba jako novac, to sad nije ta situacija. Sigurno je Rusi ne bi prodali ispod cijene koju bi mogli dobiti za NIS. A onda se postavlja pitanje: ako postoji embargo na Rusiju, kako Rusi mogu doći do novca iz prodaje takve imovine? To je drugi par rukava", kaže Štern.

U ovoj priči, po njemu, ima i strana koja može profitirati.

'MOL može profitirati'

"Onaj koji mi izgleda kao mogući pobjednik u svemu tome jest mađarski MOL, koji sigurno pregovara s nizom aktera o eventualnoj kupovini. Pitanje se postavlja bi li ta kupovina trebala biti konačna, a možda se može govoriti i o najmu. U trgovini uvijek postoji jako puno načina i modaliteta da se ona ostvari, ako su ljudi iskusni", ukazuje naš sugovornik.

Na pitanje znači li da Srbiji prijeti "hladna" zima ili ima vremena da se realizira neki od mogućih scenarija, Štern kaže da bi Srbija trebala imati državne zalihe za 60 do 90 dana. A onda se već primičemo proljeću.

"A Srbija je dobro povezana i s Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom, Rumunjskom – odakle bi mogla dobivati derivate vlakom, cisternama, autocisternama… Tako da bi oni mogli ‘prezimiti’. Jasno, derivati će biti skuplji radi troškova skupljeg prijevoza, ali mislim da bi mogli preskočiti problem", navodi ovaj energetski stručnjak.

Ukazuje i na to da na geopolitičkom planu "svi sa svima razgovaraju" oko mirovnih planova za Ukrajinu.

"Ja se nadam da bi se do Nove godine mogao na neki način postići neki status quo, putem kojeg bi Rusi sigurno očekivali da bi dobili oslobađanje ili popuštanje sankcija", navodi Štern i tu vidi kartu rješenja i za NIS.

'Janaf bi morao pitati prvo SAD'

Na pitanje kakve su šanse da Hrvatska ozbiljno zaigra na srpskom tržištu oko pitanja NIS-a te je li to moguće s obzirom na političku retoriku u kojoj Vučić Hrvatsku etiketira kao državu "non grata", Štern odgovara: "To je nekakav njihov politički igrokaz. Zvali su me novinari baš iz Srbije i pitali je li istina da je JANAF odbio isporučiti naftu u državne rezerve Srbije. Rekao sam da ne znam. Međutim, sigurno je da je naš ured pitao američki ured koji kontrolira sankcije smije li se to. Jer, budimo realni, ako nafta dođe (iz Hrvatske) u srpske državne zalihe, tko garantira da neće ići u preradu? Jasno - ako je bilo takvih upita (od strane Srbije), JANAF je onda pitao SAD, a oni su rekli 'ne'. Pa onda ispada da Hrvati Srbima ne daju… A Hrvati tu nemaju što dati ili ne dati. JANAF sigurno hoće prevoziti naftu prema Srbiji. Mi se sigurno ne bismo trebali veseliti teškoćama ljudi u Srbiji da prežive ovu zimu", ističe Štern.

