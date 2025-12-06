Kostim Willa Ferrella iz kultnog božićnog filma prodan za više od 200.000 funti

Film o čovjeku koji je odrastao kao jedan od vilenjaka Djeda Mraza i putuje u New York da bi pronašao svoga pravog oca, premijeru je imao 2003. Kritika ga je nahvalila i smatra se jednim od najboljih božićnih filmova svih vremena. Kostim je osmislio producent filma Jon Berg da bi bio usklađen sa scenom u dizalu u kojoj Buddy pritišće sve gumbe jer ga, dok svijetle, podsjećaju na božićno drvce.

Foto: Topfoto/topfoto/profimedia

Zeleno-žuti kostim vilenjaka s crnom kopčom i bijelim ovratnikom i manžetama prodan je za 239.400 funti, a u cijenu je uključena i premija kupca, kao i kod svih prodanih lotova. Kupca je našao već prvi dan održavanja poznate Propstoreove zimske aukcije memorabilije koja se održava uživo, a na njoj su ponuđeni i predmeti iz ostalih popularnih filmova, poput "Supermana" (1978.), "Spider-Mana 3" (2007.) i "Beetlejuicea" (1988.).

Rekorder na aukciji

Najveću je zaradu na dražbi ostvario Bob Fettov karabin EE-3 iz filma Ratovi zvijezda "Imperij uzvraća udarac" (1980.). Prodan je za 459.900 funti, a njegova pretprodajna procjena iznosila je između 350.000 do 700.000 funti. Šešir od filca koji je u filmu "Indiana Jones i ukleti hram" iz 1984. nosio Harrison Ford, premašio je najvišu pretprodajnu procjenu za više od 60.000 funti. Prodan je za 365.400 funti.

Svjetlosni mač koji je koristio lik Ewana McGregora, Obi-Wan Kenobi u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda I - Fantomska prijetnja" (1999.), prodan za 289.800 funti, a uz njega je kupac dobio i pismo o autentičnosti koje je potpisao redatelj George Lucas.

Na aukciji je ponuđen i niz rekvizita iz horror filmova, među ostalima i maska Ghostfacea iz filma "Vrisak" (1996.) i kaskaderska sjekira Jacka Nicholsona u ulozi Jacka Torrancea iz filma "Isijavanje" (1980.), koja je dosegla cijenu od 176.400 funti.

Foto: United Archives/impress/united Archives/profimedia

"Ratovi zvijezda oduvijek su bili temelj povijesti Propstorea, a nama je posebno važno kada dobijemo priliku da ponudimo predmete ovakvog kalibra, koji su zanimljivi brojnim kolekcionarima. Ova aukcija nudi neke od najlegendarnijih filmskih rekvizita i kreacija i veselimo se što ćemo u nedjelju vidjeti kako će završiti", rekao je Stephen Lane, osnivač i glavni izvršni direktor Propstorea.