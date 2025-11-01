Kakva golčina! Pogledajte fenomenalni potez Hoxhe za pobjedu Dinama protiv Rijeke

DERBI 12. KOLA /
Dinamo pobijedio Rijeku: Hoxha, Bakrar i Nevistić junaci lude utakmice
Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom
Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a na Maksimiru slavio protiv Rijeke 2:1 te se tako barem privremeno vratio na vrh ljestvice s utakmicom više od Hajduka.
Poveli su Plavi u 29. minuti preko Bakrara, a gosti izjednačili u 58. kada je precizan bio Ndockyt. Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom kojeg možete pogledati OVDJE.
Albanski reprezentativac je iz teške situacije, okružen čuvarima uz aut-liniju na lijevoj strani, lansirao projektil i matirao Zlomislića. Ovo je definitvno najozbiljniji kandidat za gol sezone.