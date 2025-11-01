STRAŠAN GOL /

Kakva golčina! Pogledajte fenomenalni potez Hoxhe za pobjedu Dinama protiv Rijeke

Kakva golčina! Pogledajte fenomenalni potez Hoxhe za pobjedu Dinama protiv Rijeke
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom

1.11.2025.
18:21
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a na Maksimiru slavio protiv Rijeke 2:1 te se tako barem privremeno vratio na vrh ljestvice s utakmicom više od Hajduka. 

Poveli su Plavi u 29. minuti preko Bakrara, a gosti izjednačili u 58. kada je precizan bio Ndockyt. Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom kojeg možete pogledati OVDJE

Albanski reprezentativac je iz teške situacije, okružen čuvarima uz aut-liniju na lijevoj strani, lansirao projektil i matirao Zlomislića. Ovo je definitvno najozbiljniji kandidat za gol sezone. 

Standings provided by Sofascore

DinamoArber HoxhaHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠAN GOL /
Kakva golčina! Pogledajte fenomenalni potez Hoxhe za pobjedu Dinama protiv Rijeke